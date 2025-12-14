Can Yaman torna su Canale 5 con Il Labirinto delle Farfalle: tutte le anticipazioni

Dopo aver conquistato il pubblico della Rai con la serie Sandokan, Can Yaman è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5. Mentre la serie che vede protagonista il pirata della Malesia si avvia verso la conclusione, Mediaset annuncia l’arrivo di una nuova serie che avrà come protagonista l’attore turco, Il Labirinto delle Farfalle.

Un ritorno strategico per Can Yaman

Il successo televisivo di Can Yaman è stato segnato principalmente dalle sue esperienze sulla Rai, ma Mediaset non intende rinunciare a uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Con questa nuova produzione internazionale, il network punta a rafforzare la propria offerta di prime time con un thriller ad alto tasso di suspense e romanticismo.

Il Thriller internazionale girato in Spagna

Il progetto, il cui titolo originale è El Laberinto de las Mariposas, è realizzato da Secuoya Studios e prevede otto episodi. La trama unisce azione, mistero e una componente sentimentale molto intensa. Le riprese sono in corso in Spagna, e proprio per gli impegni sul set Can Yaman ha registrato in anticipo la sua partecipazione a Domenica In, raccontando al pubblico italiano la sua personale versione della "Tigre della Malesia".

Can Yaman nei panni di un agente segreto

Nella serie, Yaman interpreta Kaplan, un agente segreto dalla carriera impeccabile. Dopo essere vittima di un tradimento, Kaplan viene ingiustamente accusato di un furto multimilionario ai danni dello Stato e diventa l’uomo più ricercato di Spagna. Nel corso della vicenda dovrà correre contro il tempo per dimostrare la propria innocenza e smascherare i veri colpevoli.

Accanto agli intrighi e all’azione, la serie esplora anche la sfera emotiva del protagonista, l’amore, considerato da sempre una vulnerabilità, si rivela invece l’unica possibile via di salvezza. Il nome del personaggio, Kaplan, che in turco significa "tigre", richiama simbolicamente l’immagine televisiva consolidata dell’attore.

Un cast internazionale e una regia d’eccellenza

La regia è affidata a Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, mentre il cast vanta nomi di rilievo del panorama internazionale, tra cui María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil e Jorge Suquet.

Con Il Labirinto delle Farfalle, Mediaset punta su un prodotto dal respiro globale, pronto a conquistare il pubblico di Canale 5 e a

segnare un nuovo capitolo nella carriera televisiva di Can Yaman, tra suspense, romanticismo e azione mozzafiato.

Quando andrà in onda

La serie è tutt'ora in produzione è quindi molto probabile che arriverà a Canale 5 non prima della fine del 2026.