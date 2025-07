Canale 5 rivoluziona l’estate: tornano “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”

Un’estate all’insegna della sperimentazione e della nostalgia per Canale 5, che rinnova completamente la fascia access prime time e preserale con il ritorno di due grandi classici della TV italiana: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Ad annunciarlo è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che sottolinea come questa operazione rappresenti " il primo passo verso un progetto di evoluzione profondo della rete ammiraglia" .

I nuovi programmi

A partire da lunedì 14 luglio, in access prime time (la fascia che precede la prima serata), Gerry Scotti riporta in TV una versione completamente rinnovata de “La Ruota della Fortuna”: nuovo studio, musica dal vivo e un finale inedito per aumentare la suspense e coinvolgere ancora di più i telespettatori. Dal 21 luglio, invece, toccherà a Enrico Papi tornare alla guida di “Sarabanda”, in una nuova edizione non vip. Il celebre quiz musicale andrà in onda nella fascia preserale e, pur essendo rivisitato, manterrà alcuni momenti iconici come la sfida “7x30”, in cui i concorrenti devono indovinare sette brani in trenta secondi.

Pier Silvio Berlusconi: “Evolvere significa rischiare”

" Questa programmazione estiva è solo l’inizio di un processo di rinnovamento ", spiega Berlusconi. " Anche Striscia la Notizia, contenuto storico e centrale per la nostra identità, sarà coinvolto in questo percorso di innovazione, con un ritorno previsto per la prossima stagione in una nuova veste ". Nel frattempo, “Paperissima Sprint” troverà collocazione su Italia 1, subito dopo Sport Mediaset, nello slot dei “Simpson”, in accordo con Antonio Ricci.

Un’estate tra passato e futuro

Con il ritorno di format storici reinterpretati in chiave moderna, Canale 5 punta a fidelizzare il pubblico estivo, valorizzando volti amatissimi e formule vincenti del passato, ma

con uno sguardo deciso verso l’innovazione. Un’estateche segna l’inizio di una trasformazione più ampia: tra intrattenimento, sperimentazione e affetto per la storia della televisione italiana.