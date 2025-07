Canale 5 vola sulla "Ruota"

Dunque, non c'è più dubbio che mettere La ruota della fortuna in access prima time (subito dopo il tg) in piena estate sia stata una scelta azzeccatissima da parte di Mediaset. Anche lunedì, quando su Raiuno è tornato in onda Techetechetè versione classica, il game guidato da Gerry Scotti ha stracciato la concorrenza con 3.704.000 spettatori pari al 22.8%, mentre il puzzle di video d'annata ha radunato solo 2.620.000 spettatori (16.1%). Quindi, con o senza il commento di Bianca Guaccero (inserito nella scorsa settimana dentro il programma rinominato Techeteche Top Ten), il programma di filmati del primo canale non regge l'impatto del gioco di Canale 5.

Certo, siamo in estate e la vera sfida dell'orario dell'access si giocherà a settembre con il ritorno in onda di Affari tuoi e Stefano De Martino, però anticipare il debutto e abituare il pubblico di Canale 5 al nuovo game e all'assenza di Striscia la notizia (che ripartirà a novembre), conferisce certamente un vantaggio all'ammiraglia del Biscione.

A questo si aggiunge il buon debutto lunedì di Sarabanda di Enrico Papi nella fascia preserale che rosicchia spettatori a Reazione a catena di Pino Insegno. Insomma, sta cominciando la rivoluzione graduale dell'ammiraglia Mediaset così come annunciato dall'ad Pier Silvio Berlusconi.