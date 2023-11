“Cantante antipatico”, “Ultimo”. Momento epico a Reazione a Catena

Momenti di grande imbarazzo per Marco Liorni a Reazione a Catena. Come di consueto, anche ieri sera, 1 novembre, è andata in onda una nuova puntata del quiz show targato Rai Uno che sta appassionando sempre di più il pubblico. Tuttavia, durante lo spazio dedicato ad una delle prove più amate, L’Intesa Vincente, le concorrenti hanno regalato ai telespettatori un momento indimenticabile, chiamando in causa uno degli artisti più noti del panorama musicale italiano, Ultimo.

Cosa è successo

Come sempre, le tre concorrenti in gara sono state chiamate ad indovinare nel minor tempo possibile una parola. Ad un certo punto, con soli 30 secondi a disposizione sul cronometro, il termine in questione era “ultimo”. Con lo scorrere del tempo, due membri del trio devono scambiarsi informazioni precise per far sì che il terzo componente comprenda la parola da indovinare. Ed è a questo punto che ha avuto inizio un botta e risposta a dir poco – seppur involontariamente – esilarante. “Chi è” , ha iniziato la concorrente Martina, “Cantante” , ha risposto subito l’amica, “Antipatico” , ha concluso Martina. Così, tramite questo scambio di battute, Valeria (colei che avrebbe dovuto indovinare la parola) ha subito capito di chi si stesse parlando e, senza peli sulla lingua, ha esclamato: “Ultimo” , dopo aver premuto il pulsante, aggiudicandosi così la parola.

La reazione di Marco Liorni