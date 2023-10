Reazione a catena non si ferma: ecco quando finisce il programma

Reazione a Catena continua la scalata verso il proprio successo. Così nel giro di pochissimo tempo da programma di punta del palinsesto estivo (che ricordiamo essere un momento in cui la televisione, esattamente come i telespettatori, “va in vacanza”) si è trasformato in un vero e proprio successo anche per il palinsesto autunnale (il periodo di “garanzia” circa gli ascolti delle trasmissioni televisive). È per questo che il game show, targato Rai Uno e guidato da Marco Liorni, andrà in onda fino alla fine dell’anno.

Fino a quando andrà in onda Reazione a Catena?

La prima puntata di quest’anno è andata in onda il 5 giugno del 2023 e sin da subito ha catturato l’interesse e l’attenzione del pubblico, diventando così in breve tempo un appuntamento fisso per i telespettatori che da casa si divertono a risolvere gli enigmi e gli indovinelli e vengono intrattenuti dalla simpatia del padrone di casa, Marco Liorni. In molti si staranno chiedendo se – a seguito delle due puntate speciali a scopo benefico che sono andate in onda in prime time il 30 settembre ed il 7 ottobre – la trasmissione proseguirà con il suo appuntamento fisso, dal lunedì alla domenica dalle ore 18.45 alle 20.00; e la risposta, naturalmente, è sì. È la prima volta nella storia del programma, infatti, che Reazione a Catena non si ferma con l’arrivo della stagione autunnale, ma prosegue. Il motivo? Il sostegno dei telespettatori e i dati di ascolti crescenti che costituiscono il mix perfetto per promuovere il programma fino – almeno per il momento – al 31 dicembre, data in cui dovrebbe andare in onda l’ultima puntata della trasmissione.

A garantire il successo del format, anche il conduttore, Marco Liorni che ne è arrivato al timone nel 2019; nelle precedenti edizioni (che in totale sono ben 17), a condurre il game show sono stati: Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi. "Il successo di Reazione a catena è Reazione a catena. Io cerco solo di non rovinarlo (ride), limitandomi a esaltare i motivi per cui la gente lo guarda. La creatività, innanzitutto. Anche se non ce ne accorgiamo, ogni parola evoca qualcosa a ciascuno di noi e associarle tra loro è un lavoro che ci fa sentire liberi e ci fa stare bene. […] Reazione a catena è una macchina gioiosa che funziona alla perfezione e che, come automobile ibrida, ha un motore ecologico che si autoalimenta" . Erano state queste le parole di Liorni (a inizio stagione), al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, a proposito della chiave del successo di Reazione a Catena.

Come funziona il format

Il meccanismo del format rimane sempre lo stesso: ogni sera, 6 concorrenti verranno divisi in due squadre con 3 componenti ciascuna e si sfideranno in prove legate alle parole della lingua italiana, oltre che alle associazioni tra di loro. Ogni singolo gioco servirà ad accumulare il montepremi da portare al gioco finale, "L'ultima catena". Resistono, quindi, anche i giochi noti al pubblico: le varie catene musicali, le zip, le intese vincenti e la novità di questa 17esima edizione: “Quattro per una”, in cui attraverso quattro indovinelli, i concorrenti saranno chiamati ad individuare una parola nascosta. Insomma, il pubblico potrà ancora divertirsi a giocare con Reazione a Catena sino al 31 dicembre; subito dopo, infatti, prenderà il via la nuova edizione de L’Eredità, con la nuova conduzione di Pino insegno.