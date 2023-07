"Cerchiamo un'altra location". Fiorello sul futuro di Viva Rai2!

Non è passata inosservata l'assenza del programma di Fiorello - Viva Rai2! - dai palinsesti Rai. Il format mattutino è sparito dalla programmazione autunnale di Rai Due nonostante gli ottimi ascolti e le voci di un'uscita di scena dello showman siciliano da viale Mazzini si sono rincorse. Almeno fino alle scorse ore, quando a fare chiarezza è stato prima l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, e poi a seguire Fiorello attraverso Instagram.

Il problema sulla location

A mettere in forse il ritorno in video di Viva Rai2! è la questione via Asiago, la strada dove ha sede la Rai e dove si è svolta la trasmissione di Fiorello fino a inizio giugno. In più di un'occasione i residenti della zona hanno denunciato l'impossibilità di condurre una vita normale nei mesi di messa in onda del format. Oltre al disagio legato alla via chiusa e occupata da artisti, che si esibiscono e curiosi che stazionano davanti al box, il problema principale è rappresentato dall'inevitabile rumore creato dalla brigata di Fiorello tra musica, urla e risate sin dalle 7 del mattino. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia di una mossa a sorpresa della Rai per salvare il programma: pannelli antirumore e soprattutto indennizzi per i residenti. Ma l'Ad Roberto Sergio ha categoricamente smentito.

Le rassicurazioni dell'Ad Sergio

" Fiorello non c'è perché c'è un tema non ancora risolto che è legato a Via Asiago 10. Cercheremo di trovare una soluzione, una sintesi, per novembre perché la Rai ci tiene e farà di tutto. Fiorello è un grande uomo Rai ", ha chiarito Sergio durante la presentazione dei palinsesti a Napoli, spiegando che non ci saranno indennizzi né compromessi ma un cambio di destinazione. Si cerca, infatti, un nuovo angolo a Roma dove poter spostare il set di Viva Rai2!

Il video Instagram di Fiorello