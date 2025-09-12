Che fine hanno fatto le coppie di Amici 24? Ecco gli ultimi gossip post-talent

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte, ma il cuore dei fan è ancora legato alla 24esima stagione del talent di Canale 5, quella che si è conclusa a maggio con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Tra esibizioni memorabili, rivalità e tanta emozione, a far sognare il pubblico sono state anche le relazioni nate (o sospettate) tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

A distanza di qualche mese, com'è andata a finire tra le coppie più chiacchierate di Amici 24? Qualcuno è ancora insieme, qualcun altro ha scelto la discrezione, altri sono rimasti “solo amici” (forse). Ecco tutto quello che sappiamo.

Luk3 e Alessia Pecchia: insieme, ma con discrezione

La loro storia è stata una delle più seguite dal pubblico, soprattutto quando nel mix è entrata Raffaella, creando un piccolo triangolo che ha messo a dura prova la coppia. Ma ora che le telecamere si sono spente, Luk3 e Alessia stanno ancora insieme… anche se non amano mostrarsi troppo.

Dopo un post “criptico” pubblicato da Luk3, molti avevano temuto una rottura, ma a rassicurare i fan ci ha pensato Alessia su TikTok, sfoggiando una maglietta con la foto del suo fidanzato. Luk3, da parte sua, ha spiegato di voler mantenere un certo riserbo sulla loro relazione, almeno per ora. Privacy prima di tutto, ma l’amore c’è.

Jacopo Sol e Francesca: l’estate dell’amore

Anche Jacopo Sol e Francesca sembrano aver superato le turbolenze post-Amici. Nonostante alcuni rumor su un presunto tradimento da parte di lei, i due hanno condiviso di recente uno scatto insieme al mare, che lascia poco spazio ai dubbi: la coppia ha passato l’estate insieme, lontana dal gossip e vicina alle onde.

Crisi superata o solo una bella amicizia? Per il momento, le immagini parlano chiaro: il legame tra loro è ancora vivo.

Antonia e Senza Cri: amore o amicizia speciale?

È la relazione più enigmatica (e forse la più intensa) uscita dalla 24esima edizione. Antonia e Senza Cri continuano a vedersi spesso, collaborano in studio di registrazione e non si separano quasi mai. In casetta, il fandom era convinto che tra loro fosse nata una relazione sentimentale censurata dalla produzione – compresi presunti baci tagliati in fase di montaggio.

Senza Cri ha però smentito queste teorie… senza chiarire del tutto la natura del loro rapporto. Amicizia profonda, relazione romantica, qualcosa nel mezzo? Nessuno lo sa davvero, tranne loro. Di certo, il legame che le unisce è forte e significativo. E per molti fan, questo basta.

Daniele Doria e Alessio Di Ponzio: solo BFF?

Il vincitore Daniele ha vissuto un’estate intensa tra impegni lavorativi e apparizioni a eventi come Battiti Live, ma ha anche continuato a frequentare il suo amico del cuore Alessio Di Ponzio. La loro complicità ha fatto impazzire il web, specialmente dopo che Alessio ha messo un like a un commento di una fan che li shippava apertamente.

Il risultato? Un’ondata di fan theory e cuori spezzati. Ma a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato lo stesso Daniele, chiarendo: " Ho letto quello che avete scritto. Ho messo il like come ne metto tanti di fretta e non avevo nemmeno letto. Siamo grandi amici, ma niente di più ". Insomma, per ora nessuna storia d’amore all’orizzonte, ma una bellissima amicizia che ha fatto breccia nei cuori dei fan.

Il cuore batte ancora in casa Amici?

Mentre ci prepariamo a scoprire i nuovi allievi di Amici 25, i legami nati durante la

stagione precedente continuano a far sognare. Alcuni resistono, altri sono rimasti indefiniti, ma tutti ci ricordano che, tra una coreografia e un’esibizione, anche le emozioni fuori dal palco fanno parte dello spettacolo.