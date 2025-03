"Ma che presunzione hai?". Ancora furia di Lorenzo al Grande fratello: cosa è successo

Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono a trascorrere più di due giorni nella casa del Grande fratello senza litigare. La coppia perfetta che vedono i loro fan non esiste e i continui scontri sembrano confermare l'ipotesi di che almeno uno della coppia stia forzando la situazione per avere attenzioni. I due sembravano essersi pacificati dopo lo scontro, sotto certi punti di vista, anche violento, della scorsa settimana, quando lui ha lanciato per aria cuscini e fogli in un momento d'ira nei confronti di lei. C'è stato anche un momento imbarazzante tra loro ripreso sotto le telecamere, ma nelle ultime ore, a poche dalla puntata di questa sera, lui è andato nuovamente su tutte le furie. E in Casa si mormora di un tempismo perfetto per essere interpellato dal conduttore e avere, così, qualche minuti di trasmissione tutto per lui.

Mancano ormai poche settimane alla fine di tutto il prossimo 31 marzo, quando le luci della Casa spegneranno per sempre questa edizione del programma cominciata lo scorso settembre. E tutti i nodi stanno venendo al pettine. Tra Shaila e Lorenzo nelle ultime ore c'è stato l'ennesimo confronto tra i due, che è sfociato in un litigio. " Io lotto in quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è finita. Io non credo che tu ti sia messo in discussione come mi sono messa in discussione io ", ha detto l'ex Velina a quello che dovrebbe essere il suo fidanzato. Ma nelle sue parole c'è una resa, la consapevolezza che tra loro non c'è nulla e che, soprattutto, non ci potrà essere nulla quando terminerà l trasmissione.

Queste parole hanno fatto infuriare Lorenzo, che ha sbottato: " Ma che presunzione hai? Anche io ho accolto le tue cose, le tue insicurezze. Se tu ti devi raccontare queste storie per andare avanti ti lascio libera di farlo. Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Scusa Shaila ma io non reggo tutto questo ". Dopo queste parole è andato via dalla stanza lasciando sola l'ex Velina, per poi tornare dopo qualche minuto con una nuova proposta: " Sono in difficoltà. Oggi sono stato male e ho pianto […] lasciamo i ricordi e andiamo avanti fino al 31.

Sei stata la cosa più bella di questa esperienza, ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi". C'è chi pensa che queste parole siano un modo per dirle di continuare a stare vicini almeno fino alla fine del programma per ottenere qualche vantaggio.