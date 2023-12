Chi è Sarah Shaw? La Madre Natura della seconda puntata di Ciao Darwin

" C’è profumo di nascita della vita, di bellezza, di meraviglia, di colei che tutto muove e tutto guida... Madre Natura. Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito, il vagito primigenio che scatenò la bellezza su questa terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano... non posso dì che pensano, ma pensano tanto ", è stata presentata con queste parole dal padrone di casa Paolo Bonolis, Madre Natura che facendo fede al "nome" che intepreta a Ciao Darwin lo show del venerdì sera di Canale 5 campione di share presentato da Bonolis e Luca Laurenti, è ogni puntata una bellezza che lascia a bocca aperta tanto da essere uno dei personaggi più apprezzati di tutto il programma. Nella seconda puntata in particolare, ad attirare l'attenzione, una ragazza che arriva dall'Australia, la modella Sarah Shaw che ha incantato pubblico e telespettatori a casa.

La "bellezza" di Madre Natura

Dopo l'apparizione di Sarah Shaw, vestita succintamente con un mini slip e un reggiseno appena accennato, si sono moltiplicate sui social le domande su di lei, dei tanti che volevano saperne di più di quella definita da molti come una vera "apparizione". Bionda, altissima, Sarah ha preso il testimone da Aleksandra Korotkaia, la Madre Natura della prima puntata. La Shaw, anche se in Italia non è molto conosciuta, in realtà è una modella molto famosa che ha sfilato per Yves Saint Laurent, Luisa Via Roma ed è testimonial di un’azienda di occhiali da sole.

La sua agenzia

All'estero lavora per la Merci Management, mentre in Italia per la Select Model , agenzia milanese che l'ha imposta nel mondo dell'alta moda viste le sue misure perfette. È alta 1,78 m, occhi blu, 42 di scarpe e indossa la taglia xs. È nata in Australia e per uno scherzo del destino è originaria di Darwin la città australiana che è anche il nome della trasmissione. Su Instagram, dove però non è molto attiva, ha quasi 18mila follower tra cui anche un nome noto quello di Ivana Mrazova, ma dopo la puntata i numeri sono destinati a livitare sicuramente.

Come molte altre modelle è sempre in giro per il mondo e nonostante sul suo profilo non siano presenti molte foto, quelle che ci sono la mostrano in tutta la sua bellezza estremamente naturale, motivo per cui è stata scelta per impersonare nel programma: "colei che tutto muove", ovvero la prima donna Madre Natura.