Chi sono Ida, Mariana e Gianluca, agenti di Casa a prima vista Milano

Casa a Prima Vista è senza dubbio il fenomeno televisivo degli ultimi anni. Giunto alla sua sesta edizione, il programma di Real Time ha battuto ogni record e in soli due anni è diventato uno dei format più amati dal pubblico. A garantire il successo del programma non è solo la formula della messa in vendita di case da sogno, ma anche gli agenti immobiliari che, nel tempo, si sono alternati in tv. Tra i più amati ci sono Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico, tornati in onda con le nuove puntate.

Ida Di Filippo

Ida Di Filippo, 43 anni, originaria di Siano (Salerno), è senza dubbio la componente più simpatica del trio di agenti. Con la sua schiettezza e quel marcato accento campano, ha conquistato il pubblico. Dopo una carriera variegata – da commessa a operatrice di call center – Ida ha trovato la sua strada nel settore immobiliare, lavorando come asset manager a Milano. Nel capoluogo lombardo Ida è arrivata per amore del compagno, Pietro Albano, infermiere al quale è legata dal 2013. Entrata nel cast del reality di Real Time nel 2023 quasi per gioco, oggi è una delle agenti più vincenti della trasmissione, con oltre 40 successi all'attivo. Seguitissima anche sui social, con più di 170 mila follower su Instagram, Ida Di Filippo non esclude un futuro completamente dedicato alla televisione, ma intanto è sommersa dalle richieste di vendita di immobili. " Arrivano tantissime richieste, al punto che sono diventate difficili da gestire. Mi danno case da vendere perché mi vedono in tv e ormai si fidano a priori di me: le agenzie fanno fatica a conquistare la fiducia dei clienti, ma ora questo problema per me non si pone perché è come se già mi conoscessero, tant'è che quando mostro le case mi chiedono sempre di preparare il caffè e la pizza" , ha confessato Di Filippo a Vanity Fair.

Gianluca Torre

Gianluca Torre, 54 anni, milanese doc, è il volto solare e carismatico di Casa a prima vista anche soprannominato "l'agente immobiliare dei VIP". Laureato in Economia e Commercio alla Cattolica, ha dedicato oltre due decenni al settore della pubblicità e delle public relations per poi reinventarsi come mediatore immobiliare presso Engel & Völkers Milano nel 2018. Apprezzato per la capacità di ascoltare i bisogni dei clienti e valorizzare le proprietà di pregio, Torre si è fatto amare dal pubblico per l'abitudine di raccontare dettagli bizzarri e richieste sorprendenti con humour e ironia. Lontano da case e contratti di compravendita Torre coltiva la passione per la musica (tra serate live e lezioni di canto), lo sport (padel e corsa) ma della sua vita privata non si sa praticamente nulla. Il successo social invece è inarrestabile: oltre 300 mila follower su Instagram e video su TikTok che hanno superato oltre 3 milioni di like.

Mariana D'Amico