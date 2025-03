“Chiamalo come vuoi, amalo più che puoi”, la campagna Mediaset per la Festa del Papà

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 19 marzo, come ogni anno si festeggia la Festa del Papà e Mediaset in questa occasione lancia la campagna istituzionale “ Chiamalo come vuoi, amalo più che puoi ”, un omaggio a tutti i papà e al profondo legame che unisce genitori e figli. Lo spot sarà trasmesso, oggi 18 marzo e domani 19, su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Il valore della famiglia

Come anche le precedenti, questa iniziativa sottolinea e valorizza il il ruolo della famiglia e il potere delle parole nel costruire sentimenti profondi e autentici. Nello spot, al di là del nome con cui viene chiamato un padre – papà, babbo, papino o qualsiasi altro appellativo affettuoso – ciò che conta davvero è l’amore che lo lega ai propri figli.

L'importanza dei legami

Lo spot è realizzato dalla Direzione Creativa Mediaset e attraverso un linguaggio evocativo, celebra l’unicità e la forza di

ogni relazione familiare, e fa riflettere sull’importanza di questi. Un messaggio semplice di grande impatto emotivo con cui Mediaset desidera raggiungere e toccare il cuore di tutti gli spettatori.