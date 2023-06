"Ci sarai l'anno prossimo?". Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In

Il futuro di Mara Venier in Rai è incerto. Nell'ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha evitato di parlare della prossima edizione, rimanendo in silenzio alla domanda diretta che il suo ospite, Mauro Coruzzi, le ha fatto su un suo possibile ritorno a settembre. Alle parole sono subentrare le lacrime della Venier, che ha glissato sull'argomento senza però nascondere la sua tristezza.

Se questa sarà l'ultima edizione di Domenica In guidata da Mara Venier non è possibile saperlo. Ogni anno, a fine stagione, si rincorrono voci e indiscrezioni su un suo possibile addio. Ma se negli anni passati la conduttrice aveva scherzato sull'argomento, lasciando con l'interrogativo il suo pubblico, quest'anno le sue lacrime sembrano parlare da sole.

La domanda di Coruzzi, le lacrime della Venier

A puntare l'attenzione sul ritorno o meno di Mara Venier a Domenica In nell'edizione di settembre è stato Mauro Coruzzi, che è stato ospite della puntata finale della trasmissione andata in onda domenica 11 giugno. Platinette stava parlando dell'ictus, che lo ha colpito alcuni mesi fa, quando ha voluto aprire una parentesi sull'argomento palinsesti televisivi. " Da anni scrivo di spettacolo e quando vedo Mara penso che se Domenica In non la facesse lei non sarebbe la stessa cosa, non può farla che lei". Così l'ospite ha fatto una domanda diretta alla padrona di casa: "Adesso prendo le redini per un momento: l'anno prossimo Domenica In la facciamo o no? ".