"Hai messo il vibratore?". Gaffe (a luci rosse) di Mara Venier

Mentre si attende di sapere se la Venier tornerà alla guida del format domenicale di Rai Uno anche il prossimo anno, sta letteralmente impazzando sul web il video dell'ultima gaffe fatta da Mara Venier a Domenica In. La presentatrice veneziana ha ospitato in studio il conduttore di Uno Mattina, Massimiliano Ossini, ma un imprevisto ha turbato l'intervista. Nel commentare l'episodio, però, Mara Venier è scivolata sulla linguistica e ha servito al popolo dei social materiale per ironizzare.

Cosa è successo in studio

Massimiliano Ossini è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In. Il conduttore di Uno Mattina ha accettato l'invito di Mara Venier per parlare dei suoi progetti futuri in tv e della sua vita privata e per l'occasione in studio sono arrivate anche la moglie e la figlia del presentatore. Prima che le due donne facessero il loro ingresso, però, Ossini è stato protagonista di un fuori programma che ha scatenato la Venier e il pubblico. Al rientro da uno stacco pubblicitario, la conduttrice ha fatto notare un particolare. " Mentre eravamo in pubblicità il suo telefono continua a squillare. Ma hai messo il vibratore? ", ha detto la conduttrice al suo ospite senza accorgersi della scelta non proprio azzeccata del termine da utilizzare e la reazione generale non si è fatta attendere.

La reazione del pubblico

Nel tentativo di smorzare l'imbarazzo Massimiliano Ossini ha spiegato: " Sì però ho l'orologio che amplifica ". Ma a quel punto il pubblico in studio, tra risate e commenti, non ha potuto fare altro che sottolineare la gaffe alla Venier, che prontamente ha corretto il tiro: " Che ho detto?! No, la vibrazione. E va beh è la stessa roba ragazzi ". Lo scivolone a luci rosse della conduttrice ha trovato subito spazio sui social network e il video della gaffe è diventato virale su Twitter e Instagram. " Mara, il primo posto dei ‘Nuovi mostri’ è assicurato a Striscia la notizia, unica ", ha commentato un utente in un tweet, mentre un'altra ha messo in dubbio la veridicità della gaffe della Venier: " Con le sue battutine misere (e già fatte), fa finta di fare le gaffes ma sappiamo tutti che sono volute, e considerata l'età dovrebbe smetterla ". Ma intanto il video è diventato virale sui social.