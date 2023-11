“Ci sono anche i punti e le virgole…”. Beatrice commenta la lettera di Giuseppe Garibaldi al GF 2023

Lunedì, 30 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui si è tornati a parlare della love story, ormai naufragata, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Proprio quest’ultimo, ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo essersi salvato dal televoto per l’eliminazione; Garibaldi, infatti, era convinto che dopo le affermazioni fatte sull’attrice di Vivere sarebbe uscito dalla Casa più spiata d’Italia. Così, una volta scampato il pericolo dell’eliminazione, su invito di Alfonso Signorini, Giuseppe ha rivelato a Beatrice di averle scritto una lettera, ma nonostante l’insistenza del padrone di casa si è rifiutato di rivelarne il contenuto in diretta.

La lettera di Garibaldi

Per fortuna, una volta terminata la puntata, la Luzzi è andata dritta dalla sua ormai ex “fiamma”, chiedendogli di leggere la famosa lettera che le avrebbe scritto. Dopo lunghe insistenze, Garibaldi ha ceduto consegnando direttamente la missiva all’attrice. È a questo punto che la Luzzi, anche se l’ha letta da sola, è riuscita a svelarne il contenuto con una sola mossa: posizionandosi esattamente sotto una delle telecamere in giardino. “Bea, Scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso” , ha iniziato così, Giuseppe la sua lettera per Beatrice. Poi, Garibaldi ha continuato riservando belle parole per l’attrice: “La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano” . È a questo punto che il calabrese ha voluto rivolgere le sue scuse per tutte le affermazioni poco gradevoli verso la Luzzi: “Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo” . Infine, ha concluso: “Spero che una volta usciti… Giuseppe” .

La reazione di Beatrice Luzzi