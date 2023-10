"Sono innamorato di Samira…". Garibaldi e le rivelazioni choc al Grande Fratello 2023

È tempo di cambiamenti nella casa del Grande Fratello. Giovedì sera è andata in onda la dodicesima puntata del reality che ha visto l’uscita della showgirl Samira Lui. È stata proprio questa vicenda a scatenare un vero e proprio tumulto all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo? Le spiazzanti rivelazioni di Giuseppe Garibaldi che fino a poche ore prima della diretta aveva stretto un legame speciale con Beatrice Luzzi, tanto da essere stata la prima coppia ad essersi scambiata un bacio in questa edizione.

L’uscita di Samira e la reazione di Garibaldi

Che Samira potesse abbandonare il reality era già nell’aria da ieri prima ancora della messa in onda per i telespettatori a casa; infatti, sarebbe bastato guardare i sondaggi per capire che la preferenza del pubblico non sarebbe ricaduta sulla showgirl. Tuttavia - stando alle reazioni degli inquilini – la maggior parte di loro non si aspettava la sua uscita. In particolare, a spiazzare i fan è stata la reazione di Garibaldi, che è piombato in un pianto disperato. Ma non è finita qui, perché a lasciare tutti di stucco sono state le sue rivelazioni nella giornata di oggi. Nel corso di una chiacchierata con Anita, il bidello calabrese si è lasciato andare ad uno sfogo, ammettendo di essere innamorato di Samira Lui.

Fin qui nulla di male, se non fosse che Garibaldi fino a ieri aveva avviato una conoscenza con l’attrice Beatrice Luzzi (oltre al fatto che Samira è fidanzata) . “Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose. Per mantenere una sua figura...” . A quanto pare, dunque, il calabrese ha ben pensato di fare finta di nulla e di tirarsi indietro per paura di non essere ricambiato. È a quel punto che Anita, molto amica di Samira e Giuseppe, ha risposto sottolineando l’errore di Garibaldi: “Dovevi fare come ha fatto Paolo (che ha dichiarato il suo interesse a Letizi ndr...), dovevi ammettere i tuoi sentimenti, dovevi farlo per te” .

il bidello ha appena ammesso di essere innamorato di samira io ve lo sto giurando pic.twitter.com/TsGujdmcva — Paola. (@Iperborea_) October 20, 2023

Il confronto tra Beatrice e Giuseppe

Naturalmente – al di là delle confessioni fatte agli amici – Garibaldi ha dovuto dare qualche spiegazione a Beatrice con la quale aveva dato il via ad una “love story”. A lasciarla basita, un’altra esternazione del bidello, il quale sostiene che Samira sia stata la persona più importante all’interno della Casa. “È stata la persona più importante che c’era qui! Ieri, se ne è andata la persona più importante che c’era qui” , ha affermato Garibaldi di fronte ad una Beatrice Luzzi che ha subito risposto stizzita: “Se tu giustamente ieri hai mostrato amore puro… questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te. Capito? Sono giustificati i miei dubbi. È giustificato che avessi dei dubbi Giuseppe, e questo conferma tutto. Non è tanto digeribile perché adesso tu confermi che la persona più importante era lei. Se per te la persona più importante della Casa è Samira come pretendi che io possa vivere, avere un rapporto con te? Scusami Giuseppe. Ma guardami Ma cioè” .

Bea:" Se per te la persona più importante è Samira come pretendi che io possa vivere un rapporto con te?...ma guardami Giuseppe..."

GAME SET MATCH #grandefratello pic.twitter.com/swntMH91FD — (@barumiliano) October 20, 2023