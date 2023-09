"Ci sono voluti mesi...". Così Chiara Ferragni spiega lo speciale di Sanremo

La messa in onda dell'ultimo episodio della seconda stagione di The Ferragnez, quello dedicato a Sanremo, non ha placato la curiosità dei fan di Fedez e Chiara Ferragni. Lo speciale dedicato al Festival e alla crisi, che è scoppiata dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, ha rivelato i retroscena di ciò che è accaduto dietro alle telecamere di Sanremo tra i Ferragnez - tra liti, incomprensioni e accuse - ma di fatto ha lasciato dubbi e scatenato domande tra i loro follower.

Le critiche al contenuto dell'episodio

A confermarlo sono i tanti commenti accumulatisi sotto al post Instagram, nel quale Chiara Ferragni ha annunciato l'uscita dell'episodio The Ferragnez: Sanremo Special su Prime Video. Per molti la puntata speciale non ha svelato niente di più di quanto si era già visto al Festival o saputo da voci di corridoio e così sono piovute le critiche. "Perdonatemi: non è stato detto nulla. Secondo il mio parere si è semplicemente rivista la puntata di Sanremo ", ha scritto un'utente commentando il contenuto dell'episodio, mentre un'altra si accodava: " Una puntata incentrata esclusivamente su di te. Sicuramente Fedez ha sbagliato, ma non avete svelato proprio niente ". Se da una parte i follower si sono sentiti traditi dalla mancata trasparenza, dall'altra la Ferragni si è sentita in dovere di chiarire alcune dinamiche legate alla realizzazione dell'episodio speciale su Sanremo.

Le spiegazioni di Chiara Ferragni

A spingere l'influencer a fare una precisazione è stato il commento di una utente, che si è rivolta direttamente a Chiara Ferragni: " Avrei voluto vedere come vi siete poi chiariti e se Fedez ha veramente capito" . Un modo come un altro per ribadire che l'episodio non ha svelato più di quanto già si sapesse e che la curiosità - alimentata da febbraio - non è stata appagata. Così la moglie di Fedez ha voluto rispondere.