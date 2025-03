Ciak storico dei "Cesaroni"

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una delle serie più amate di Mediaset. Lunedì sarà un giorno storico per i fan dei Cesaroni, la scombinata famiglia della Garbatella: si darà il via al ciak della tanto attesa settima stagione dopo più di dieci anni dall'ultima. Davanti e dietro il famoso bancone della bottiglieria nel popolare quartiere romano ci sarà Claudio Amendola (foto), che oltre a esserne protagonista nel ruolo di Giulio Cesaroni, ne sarà regista. Una serie a cui lui tiene molto e che ha segnato i tempi perché è entrata con ironia e leggerezza nel tema delle famiglie allargate. Come noto da tempo, non rivedremo nel cast Alessandra Mastronardi che è stata lanciata nel mondo dello spettacolo grazie al ruolo di Eva e che ha escluso la sua possibile presenza nel sequel. Per il resto del cast, si vuole lasciare la sorpresa sulla presenza o meno (ma pare di no) di Elena Sofia Ricci che interpretava l'ex moglie di Giulio, Lucia.

Mentre l'attore sarà probabilmente affiancato da altre vecchie conoscenze come Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni, che torneranno a vestire i panni di Cesare, Ezio e Rudi, il fratello, il migliore amico e uno dei figli del protagonista. Da chiarire la presenza di altri componenti storici della serie, come Matteo Branciamore, Rita Savagnone, Micol Olivieri, Federico Russo e Elda Alvigini. Su Canale 5 dovremmo vedere la serie a fine anno o inizio 2026.