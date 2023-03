"Cinquanta ragazze al giorno...". Follia per Luca Daffrè a Uomini e Donne

" Non era mai successo ". Così Maria De Filippi ha commentato la reazione del pubblico femminile che, alla notizia di Luca Daffrè nuovo tronista di Uomini e Donne, ha chiamato in massa la redazione. Centinaia di ragazze hanno chiesto, infatti, di potere corteggiare il modello. Il 28enne originario di Trento è arrivato in studio e la conduttrice non ha potuto fare altro che svelargli quanto accaduto: " Da quando sei arrivato lì sono arrivate milleduecento richieste, te lo voglio dire ".

Chi è Luca Daffrè

Ai telespettatori il nome di Luca Daffrè non è sconosciuto. Modello e influencer da oltre 400mila follower su Instagram, Luca ha già partecipato a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore. Cinque anni fa scese le scale dello studio per corteggiare Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, che però alla fine non lo scelse. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti de l'Isola dei famosi, classificandosi secondo, ma nel 2018 era già apparso in tv nel programma Temptation Island come tentatore. Sport e musica sono la sua passione e sul web si fa spesso vedere in compagnia di volti noti come Ignazio Moser e Fedez, con il quale ha collaborato anni fa per un videoclip. Famoso il flirt con la modella Camilla Caimi.

L'arrivo a Uomini e donne