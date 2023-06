"Circolo di radical-chic di sinistra". Paola Ferrari a bomba sul programma di Fazio

Paola Ferrari è uno dei volti simbolo dello sport sulle reti Rai. Presenza rassicurante da molti anni, la giornalista ha fatto della competenza professionale e della sincerità uno dei suoi punti di forza. " Sono una femminista di destra ", è così che si descrive in una lunga intervista al sito Nicolaporro.it in attesa di essere uno dei volti principali de La Ripartenza, il format di Nicola Porro che sarà al teatro Petruzzelli di Bari il 7 e l'8 luglio.

La giornalista non ha mai negato le sue simpatie per il centrodestra e non nasconde nemmeno che questo le ha creato qualche problema sul lavoro. Lo ribadisce anche nell'intervista rilasciata a Matteo Milanesi per il sito di Nicola Porro, sottolineando come lei non sia tra le "vedove" di Fabio Fazio alla Rai. " Su Fazio non verso molte lacrime: ha cercato di portare avanti un’egemonia di pensiero di sinistra in Rai. E l’ho vissuto sulla mia pelle ", spiega Ferrari, definendo il programma di Fazio " un circolo di radical-chic di sinistra, dove si vedevano sempre le stesse facce ". Racconta di aver subito anche bodyshaming negli anni precedenti, " già dai tempi della diatriba con Ilaria D’Amico. Lei era di sinistra e improvvisamente tutto il centrosinistra creò un personaggio D’Amico, mentre io ero quella brutta di destra ".

Non usa mezzi termini Paola Ferrari, che già in passato aveva denunciato situazioni borderline che inficiavano la sua carriera. Oggi, la giornalista commenta anche l'esodo volontario dei sinistri dalla tv di Stato, anche se sembra essere l'ex padrone di casa del programma serale domenicale di Rai 3 quello a infastidirla maggiormente: " Se vado dall’Annunziata e mi provoca, io posso rispondere, anche litigarci con un dibattito spigoloso. Non mi piace, invece, quando c’è il senso di sufficienza e superiorità che hanno le persone radical-chic ".