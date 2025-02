La classifica della quarta serata di Sanremo: vince Giorgia con la partecipazione di Annalisa

Ascolta ora 00:00 00:00

Cala il sipario sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2025, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse: la serata delle cover. Gli artisti in gara hanno dato vita a emozionanti duetti, esibendosi insieme a colleghi o ospiti speciali. A trionfare è stata Giorgia con il brano Skyfall e la partecipazione di Annalisa.

La classifica

Nel corso della penultima serata del Festival, il palco del Teatro Ariston ha accolto tutti e 29 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più artisti per reinterpretare grandi successi della musica italiana e internazionale. Le performance sono state valutate da tre giurie: il pubblico tramite il Televoto, la giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e la giuria delle Radio. Il televoto ha avuto il peso maggiore, pari al 34%, mentre la giuria della stampa e quella delle radio hanno inciso ciascuna per il 33%. Al termine della competizione dedicata alle cover, è stata stilata una classifica basata sulla media complessiva delle percentuali di voto ottenute nella serata. Tale graduatoria, però, non influirà sull'esito della finale.

Queste le prime dieci posizioni della classifica della serata delle cover:

Giorgia e Annalisa – Skyfall (Adele) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini) Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André) Brunori SAS con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla) Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera) Rocco Hunt con Clementino – Yes I know my way (Pino Daniele) Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano) Clara con Il Volo – The Sound of silence (Simon & Garfunkel) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Cosa è successo durante la quarta serata

Come sempre la serata delle cover e dei duetti ha regalato emozioni uniche. Dal ritorno sul palco dell'Ariston di Roberto Benigni, che ha aperto la quarta serata della kermesse, all’intervento di Paolo Kessisoglu che, con la figlia ha raccontato, in note, il disagio degli adolescenti che non comunicano con i genitori. Protagonisti della serata i duetti: dai particolari abbinamenti come quello di Lucio Corsi con Topo Gigio, a quelli più emozionanti come quello di Simone Cristicchi e Amara, sino alla potenza di Giorgia ed Annalisa.

Ad affiancare Carlo Conti, Geppi Cucciari – che ha intrattenuto il pubblico con la sua piccata ironia – e

che ha incantato il Teatro dell’Ariston con le sue esibizioni. A questo punto, non ci resta altro che attendere la finale di domani sera per scoprire il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo.