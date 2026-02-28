La classifica della serata cover di Sanremo 2026: vince Ditonellapiaga con Tony Pitony

È il tandem composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony ad aggiudicarsi la serata cover del Festival di Sanremo 2026. I due si sono esibiti sulle note di "The lady is a tramp".

Secondo e terzo posto rispettivamente per Sayf con Mario Biondi e Alex Britti con "Hit the road Jack" e per Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma con “Quello che le donne non dicono”. Il risultato è stato sancito da televoto (34%), sala stampa tv e web (33%) e radio (33%).

La classifica della serata cover