La classifica della serata cover di Sanremo 2026: vince Ditonellapiaga con Tony Pitony

Svelate le prime dieci posizioni: completano il podio Sayf (con Alex Britti e Mario Biondi) e Arisa (con il Coro del Teatro Regio di Parma)

È il tandem composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony ad aggiudicarsi la serata cover del Festival di Sanremo 2026. I due si sono esibiti sulle note di "The lady is a tramp".

Secondo e terzo posto rispettivamente per Sayf con Mario Biondi e Alex Britti con "Hit the road Jack" e per Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma con “Quello che le donne non dicono”. Il risultato è stato sancito da televoto (34%), sala stampa tv e web (33%) e radio (33%).

La classifica della serata cover

  1. Ditonellapiaga con Tony Pitony
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  3. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma
  4. Bambole di pezza con Cristina D’Avena
  5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
  7. Lda & Aka7even con Tullio De Piscopo
  8. Nayt con Joan Thiele
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
  10. Luchè con Gianluca Grignani
