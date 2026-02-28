La classifica della serata cover di Sanremo 2026: vince Ditonellapiaga con Tony Pitony

È il tandem composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony ad aggiudicarsi la serata cover del Festival di Sanremo 2026. I due si sono esibiti sulle note di "The lady is a tramp".Secondo e terzo posto rispettivamente per Sayf con Mario Biondi e Alex Britti con "Hit the road Jack" e per Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma con “Quello che le donne non dicono”. Il risultato è stato sancito da televoto (34%), sala stampa tv e web (33%) e radio (33%).
La classifica della serata cover
- Ditonellapiaga con Tony Pitony
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di pezza con Cristina D’Avena
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
- Lda & Aka7even con Tullio De Piscopo
- Nayt con Joan Thiele
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
- Luchè con Gianluca Grignani
