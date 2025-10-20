Comizio anti-destre da Fazio: ecco cosa ha detto Bruce Springsteen

Una normale promozione di un film che nasconde un forte carattere politico contro le cosiddette destre, che partono da quella di Donald Trump negli Stati Uniti e arrivano a quella di Giorgia Meloni in Italia, attuale presidente del consiglio da ormai tre anni a questa parte. Leader politici eletti democraticamente che, però, nei salotti televisivi continuano ad essere delegittimati. L’ultima occasione a Che Tempo che fa, il programma condotto su LaNove che, tra le altre cose, si occupa anche di politica italiana e non solo. I protagonisti dell’invettiva sono Fabio Fazio, il conduttore, e il suo ospite d’eccezione Bruce Springsteen. L’obiettivo da distruggere sono, secondo il ragionamento del cantante, “le destre al potere”.

"È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo", attacca subito Springsteen in collegamento, insieme a Jeremy Allen White, l'attore che lo ha interpretato nel biopic Springsteen: Liberami dal nulla" in uscita il 23 ottobre.

"Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. Io credo che il nostro cuore sta nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia.

Visto che ho dei figli, credo che la situazione cambi e allo stesso tempo cercherò di fare del mio meglio lavorando, cercando naturalmente, con la mia piccola influenza, di far sì che le cose cambino", auspica il cantante facendo riferimento all’attuale presidenza repubblicana. Insomma, l’ennesimo comizio anti-destra.