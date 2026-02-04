Vannacci: "Il traditore è Salvini. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte"

Roberto Vannacci è pronto a dare la sua versione dei fatti. "Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli, va in un'altra direzione" ha detto in un colloquio con Repubblica. Specificando che tali idee riguardano "Non solo le armi all'Ucraina, ma anche i principi di famiglia, e la legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". Poi rincara la dose: "È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo".

L'obiettivo di Vannacci: "Rendere la coalizione di destra ancora più forte"

A Repubblica, poi, Vannacci ha spiegato quali sono i suoi obiettivi e quali le prossime mosse. "I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi. Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio", ha detto. E sulla sua idea di destra per il nuovo progetto Futuro nazionale, ha spiegato che "è una destra vera, il contrario di moderato non è estremo, ma è forte. Perché dovrebbe essere una destra nera? È vera".

Sulla possibilità di favorire la sinistra con questa mossa, Vannacci non ha dubbi: "Bisogna avere una certa fantasia - spiega - da questo punto di vista. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte, anche perché spero di richiamare molta gente che crede nell'identità, crede nei valori e che quindi spero che torni a votare". "Strano dare percentuali per qualcosa che ancora non esiste", conclude commentando i primi sondaggi sulla sua formazione politica.

Il partito che fondo è interlocutore della destra

In conferenza stampa a Modena prima dell'evento remigrazione, il generale ha spiegato che "Un partito come quello che mi approccio a fondare è interlocutore naturale della destra. Presenta principi, valori e ideali portati avanti. Forse qualcuno se n'è dimenticato, che predica qualcosa e poi vota altro. Forse l'offerta politica non soddisfa più. Non è un problema di persone o partiti, ma di valori e principi". E ha commentato i primi sondaggi. "Non faccio analisi elettorale. Stamattina un sondaggio presentava qualcosa che ancora non esiste al 4,2%, mica male come rampa di lancio. Significa che c'è qualcuno che apprezza i valori del mio partito che ho specificato nel mio manifesto".

Nella Lega non potevo essere incisivo

Il generale, poi, ha parlato anche del motivo della sua scelta. Nella Lega "non mi è stata data la possibilità di essere incisivo dal punto di vista politico. Tutti voi siete testimoni degli attacchi giornalieri nei miei confronti". Poi, "mi sono reso conto di dover fondare un soggetto politico che rispondesse ai miei valori", ha spiegato.

E ancora: "Lealtà non vuol dire obbedienza cieca e assoluta, onore non vuol dire immobilismo, disciplina non significa rifiutarsi di pensare. Io sono rimasto fedele: sono stato eletto non perché ero un politico, ma perché avevo scritto un libro" su certi valori.