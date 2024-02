La confusione di Greta, la genuinità di Federico: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 12 febbraio, la 35esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Riflettori puntati sul rapporto quasi al capolinea tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Proprio quest’ultimo, nel frattempo, è diventato il protagonista di un nuovo triangolo che lo vede coinvolto insieme a Greta e Sergio. Grandi emozioni per Perla che ha potuto riabbracciare la sorella Loana. Vittorio Menozzi è stato definitivamente eliminato. Gli inquilini in nomination sono: Beatrice Luzzi, Stefano Miele, e Marco Maddaloni. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentacinquesima serata del GF.

Concorrenti

Greta Rossetti – voto 5

“Che confusione” dicevano i Ricchi e Poveri e cara mia Greta, diciamocela tutta, ti sei messa un po’ nei guai. Sergio le sussurra all’orecchio di voler fare l’amore “guardandola negli occhi” e Vittorio rivela di provare attrazione per lei. La Rossetti continua ad affermare di aver preso una decisione: entrambi sono suoi amici, ma la vera domanda è: chi ci crede? Ad ogni modo, a fermare il triangolo ci ha pensato il pubblico eliminando Vittorio.

Sergio – voto 6.5

“Le triangolazioni non mi piacciono nei rapporti umani, non le facevo quando giocavo a pallone figuriamoci adesso”. Sono queste le parole con cui Sergio lancia l’arco con tutte le frecce alla Rossetti che, nel frattempo, ha un rapporto speciale sia con lui che con Vittorio. Le sue intenzioni con Greta sembrano ormai chiare (a differenza di quelle di Menozzi) e, per questo, noi ammiriamo la sua schiettezza. Quando è entrato non ci avremmo scommesso un centesimo; adesso, invece, si sta rivelando una curiosa scoperta (almeno per le dinamiche del gioco).

Vittorio Menozzi – voto 5.5

Dopo un percorso in sordina, Vittorio ha deciso di dare un senso a questi suoi ultimi giorni all’interno della Casa. Così, non soltanto ci ha regalato del drama - con il rapporto al capolinea con la Luzzi – ma è diventato protagonista di un nuovo triangolo, quello che vede coinvolti anche Sergio e Greta. Che dire? Finalmente ha “preso vita” e, addirittura, ha anche avuto il coraggio di abbandonare la sua Beatrice per sedersi in puntata accanto alla Rossetti. C’è un però: come sempre, le sue intenzioni con la 26enne non sono chiare. Poi, il colpo di scena: Vittorio è stato definitivamente eliminato dal reality. Il motivo? Ha probabilmente pagato i suoi silenzi.

Perla Vatiero – voto 7

“Sicuramente lo penso, mi manca tantissimo”: finalmente Perla sembra avere le idee chiare. Così, anche lei sente il bisogno di avere una risposta sul futuro insieme al suo Mirko. Speriamo che arrivi presto dal momento che mercoledì Brunetti varcherà la porta rossa per trascorrere qualche giorno in più in Casa. Insomma, stiamo tutti fremendo per scoprire come andrà a finire questa storia, la cui conclusione, ormai sembra essere chiara. Nella serata di ieri, per una volta, Mirko è passato in secondo piano e Perla ci ha regalato un bel momento insieme alla sorella Loana che ha potuto riabbracciare dopo tanto tempo.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

Beatrice Luzzi ci aveva visto lungo: tra Giuseppe e Anita non è amore, ma non è neanche amicizia. È evidente, ormai, che tra i due ci sia un rapporto speciale e, in particolare, per il nostro caro Garibaldi. Lui nega in puntata di provare un sentimento nei confronti di Anita, ma il suo sorrisino imbarazzato potrebbe bastare per smentire categoricamente la sua versione.

Anita Olivieri – voto 7.5

“Vittorio è un ignavo”, tuona la bella romana. D’altronde, tutto si può dire ad Anita tranne che non sia schietta e sincera. È per questo che, in un modo o in un altro, o la si ama o la si odia. Noi, dal canto nostro, l’apprezziamo perché non le manda mai a dire e questo è ciò che serve in un reality come il Grande Fratello.

Federico – voto 8

Chissà in quanti lo davano per spacciato, ma Federico è riuscito a ribaltare clamorosamente tutti i pronostici. Combatte contro il televoto sin dal giorno zero, ma stasera “l’ha combinata grossa”: il modello è riuscito a prevalere addirittura su Vittorio, un veterano del reality; ma non è finita qui, perché si è anche avvicinato alla percentuale di Beatrice (colei che superato più nomination di tutti). Un passo alla volta è riuscito a farsi ben volere dal resto degli inquilini, prova ne è l’esultanza dei compagni d’avventura quando Alfonso ha annunciato la sua salvezza al televoto.

Beatrice Luzzi – voto 7

Inizia la puntata in un modo insolito: facendo un mea culpa per il comportamento della scorsa settimana, una cosa alla quale la Luzzi non ci ha abituati. Esattamente come non siamo abituati alle sue lacrime che, tuttavia, quando ha visto zia Fiorda in Casa non ha potuto fare a meno di trattenere, a dimostrazione che dietro quell’atteggiamento da dura, Beatrice nasconde delle sofferenze. Il consiglio che ci sentiamo di darle è di continuare su questa strada e lasciare perdere inutili polemiche che finiranno soltanto per farle sprecare fiato ed energia.

Per il trentacinquesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.3% di share.