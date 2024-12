Il conte di Montecristo, tutto quello che c'è da sapere sulla serie di Rai 1

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono pochi capolavori letterari che possono competere con Il conte di Montecristo, il romanzo scritto da Alexandre Dumas che sa miscelare con perfetto equilibrio il romanzo d'avventura e la denuncia sociale, il tema della vendetta con quello della giustizia, rappresentandoli come se fossero due facce della stessa medaglia. Proprio per il suo carattere universale e intramontabile, Il conte di Montecristo si è prestato già altre volte per il grande e il piccolo schermo e ogni generazione ha potuto avere la propria versione dell'Edmond Dantès di Dumas. A quanto pare, però, il fascino dell'isola di Montecristo non ha esaurito il suo potere, perché è in arrivo una nuova serie che debutterà presto sulla Rai. Ecco, allora, tutto quello che c'è da sapere su questa serie che promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Qual è la trama

Per i pochi che ancora non conoscessero la storia de Il conte di Montecristo, la trama ruota intorno alla figura di Edmond Dantès, un giovane marinaio dal futuro brillante e in procinto di sposarsi con l'amata Mercedes che, a causa di complotti e invidie, viene ingiustamente condannato con l'accusa di tradimento nella Francia della Restaurazione Borbonica. Senza possibilità di avere un processo, il giovane viene rinchiuso nel Castello di If, una prigione pressoché inespugnabile costruita su un'isola cupa al largo della città di Marsiglia. Sebbene la sua situazione sembri essere senza speranze, l'incontro con un altro prigioniero, l'Abate Faria, cambierà le carte in gioco. Riuscito ad evadere, Edmond raggiunge l'isola di Montecristo, dove un tesoro gli permetterà di cambiare identità per avere la possibilità, dopo anni di attesa, di vendicarsi di coloro che gli hanno strappato il futuro e la libertà.

Il cast della nuova serie tv

Prodotta da Palomar in collaborazione con DEMD Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights e Entourage Media, Il conte di Montecristo è una serie dal respiro internazionale che può fare affidamento su un cast di altissimo spessore. A interpretare il giovane e poi vendicativo Edmond Dantès è Sam Claflin, attore che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a saghe di successo come Hunger Games e Pirati dei Caraibi. Mercedes, la donna amata da Edmond, invece, è interpretata da Ana Girardot, conosciuta grazie alla serie tv Les Revenants - Quando ritornarno. L'Abbate Faria avrà, invece, il volto della star di Hollywood Jeremy Irons. Nel cast della serie ci sono anche attori italiani molto noti, come Gabriella Pession, Michele Riondino, Lino Guanciale e Nicolas Maupas.

Dove e quando vedere "Il conte di Montecristo"

Dopo essere stata presentata in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, alla presenza di tutto il cast princiaple, Il conte di Montecristo farà il suo debutto su

Rai 1 il prossimo 13 gennaio. La serie, diretta dal regista daneseè composta da otto episodi. Ogni settimana, per quattro settimane in tutto, verranno trasmessi in prima serata due episodi.