De Martino corre ai ripari

Non c'è bisogno di decretare una tragedia nazionale come si legge da qualche parte, comunque un serio problema a Raiuno ce l'hanno... Ora che Canale 5 all'ora di cena ha trovato il modo di contrastare la concorrenza schierando Gerry Scotti al comando della Ruota della Fortuna, il primo canale si è trovato spiazzato: Techetechetè è stato strapazzato dal quiz di Canale 5 e Reazione a catena ha perso spettatori migrati verso la Sarabanda di Enrico Papi. I dirigenti della tv di Stato hanno sonnecchiato senza contrastare la nuova programmazione estiva Mediaset lasciando dilagare l'ammiraglia, il che porterà un indubbio vantaggio in autunno a Canale 5. E ora corrono ai ripari: la partenza di Affari tuoi prevista per il 7 settembre è stata anticipata al 2. Obiettivo recuperare gli spettatori. Per questo Stefano De Martino (foto), impegnato in un tour teatrale fino a fine mese, è stato richiamato in anticipo. E il gioco sarà potenziato con un nuovo studio e, per aumentare la suspence, sarà introdotto un pacco nero di cui neanche il «dottore» conoscerà il contenuto. Insomma sarà una sfida (inedita in «access prime time» tra game) all'ultimo spettatore.

Ma l'importante per Mediaset non è vincere la gara degli ascolti ma recuperare il divario troppo forte con il primo canale. E dare tempo a Striscia, che tornerà a novembre, di ritrovare una formula più competitiva. Si vedrà.