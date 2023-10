"È abusivo". Bufera su Fiorello: il dehor dove trasmette non sarebbe a norma

Dopo essere stato sfrattato dal locale di via Asiago, per le vibrate proteste dei residenti, il programma di Fiorello Viva Rai 2 rischia di ripartire con il piede sbagliato. Dal prossimo 6 novembre la striscia mattutina dell’anchorman siciliano dovrebbe allietare quotidianamente i numerosi spettatori dal Foro Italico, ma fino a questo momento si è trasmesso da un dehor di 50 metri quadri di proprietà di un noto bar del quartiere di Vigna Clara a Roma nord. Il condizionale è d’obbligo poiché i guai per il conduttore sembrano non finire mai. Si è scoperto, infatti, che l'attuale struttura che ospita il programma non sarebbe in regola, tanto che dallo scorso mese di agosto il XV° municipio ha emesso un’ingiunzione di demolizione.

Le irregolarità

Gli agenti della polizia locale, come ha confermato il presidente del municipio Daniele Torquati, hanno dichiarato il dehor abusivo e per questo motivo dovrà essere raso al suolo. Fiorello, amico personale del proprietario del bar, non sarebbe a conoscenza delle irregolarità. Dopo lo sfratto da via Asiago, che ha creato grossi disagi al conduttore, tutti credevano che la nuova location avrebbe risolto tutti i problemi.

Il noto dehor

Oltretutto, quella struttura era già nota al grande pubblico da tempo, in particolare da quando dietro le vetrate furono fotografati Francesco Totti e Noemi Bocchi nei primi tempi della loro relazione sentimentale. In attesa di trasferirsi al Foro Italico, Fiorello sta trasmettendo proprio dal dehor abusivo.

La Rai all’oscuro di tutto

Secondo quanto riporta il quotidiano Roma Today, la Rai non sa nulla di quanto sta accadendo, anche perché l’accordo con il proprietario del bar di Vigna Clara è stato stipulato in forma privata, per amicizia, dallo stesso conduttore. Fiorello, però, non immaginava minimamente di ritrovarsi nuovamente in una situazione imbarazzante. Dopo le proteste dei residenti, stufi del chiasso mattutino prodotto da Viva Rai 2, si è presentata una nuova grana per lo showman, il quale sta lavorando alacremente al prossimo debutto autunnale.