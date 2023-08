"C'è l'accordo". Fiorello ha trovato "casa" per Viva Rai2!. Quando partirà la seconda stagione

Fiorello sembra avere trovato una nuova casa per il suo Viva Rai2!, il programma mattutino della seconda rete nazionale. Dopo il trasloco forzato - resosi necessario a causa delle proteste dei residenti di via Asiago - lo showman non aveva assicurato un ritorno in video per colpa dei problemi logistici. Così la ricerca di una nuova location era cominciata. La Rai aveva confermato la seconda stagione dello show di Fiorello, ma sul dove e quando c'erano ancora troppi dubbi. Incertezze che sembrano essersi dissolte negli ultimi giorni con l'accordo, che i vertici di viale Mazzini avrebbero stretto con l'ente che gestisce il Foro Italico.

Viva Rai2!, ecco dove si farà

Le proposte per ospitare la trasmissione di Fiorello non erano mancate ed erano arrivate anche da altre città. Ma la volontà della produzione, della Rai e del comico siciliano era quella di rimanere nella capitale e in un luogo simbolo, che non arrecasse disturbo alla cittadinanza. Luogo che sembra essere stato finalmente individuato. A svelare da dove andrà in onda la nuova stagione di Viva Rai2! è TvBlog, che ha anticipato: " La scelta è caduta sul complesso romano del Foro Italico. Il programma sarà ospitato nel complesso che accoglie già per altro il celebre auditorium, quello di Ballando con le stelle ".

Nel dettaglio, le nuove puntate dello show di Rosario Fiorello andranno in onda, in diretta, dal parcheggio del complesso sportivo del CONI vicino alle piscine. Rai e società Sport e Salute, che gestisce il plesso, sarebbero in fase di definizione dell'accordo finale, ma la pubblicità che da alcuni giorni sta andando in onda sui canali Rai - dove si vede il parcheggio completamente vuoto - sembra conferma l'indiscrezione.

Quando comincia Viva Rai2!