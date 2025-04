Il difficile compito di Giandotti

Ascolta ora 00:00 00:00

Compito veramente arduo quello che si è assunto Monica Giandotti (foto) da lunedì alla guida di Tg2 Post, la striscia di approfondimento in onda dopo il Tg2 della sera collocata nell'orario più difficile del palinsesto: non solo ci sono in contemporanea quiz fortissimi come Affari tuoi ma anche programmi di attualità su tutte le altre reti. Il cambio di guardia con Manuela Moreno, passata a Raitre per lavorare con Gomez a Un alieno in patria - non senza malumori tra le diverse anime dell'azienda - è stato voluto per cercare di dare nuova verve alla trasmissione e raggranellare spettatori in più. Ovviamente, al debutto della nuova conduzione, non ci si poteva aspettare alcun risultato visibile, infatti spettatori e share sono rimasti tali e non si è superata la consueta soglia del tre per cento. Giandotti, che ha lasciato Linea Notte di Raitre, ha fatto il suo lavoro da professionista qual è, parlando dei temi del momento, tra dazi, Trump e guerra, con la classica formula dei due ospiti, Mario Sechi e Antonio Polito, con visioni politiche differenti (almeno non si parlano addosso) e una intervista a un «tecnico», nel caso di lunedì Emma Marcegaglia.

Stile sobrio, da notiziario, con tentativo di scaldare il programma con servizi «simpatici» in cui si chiedono pareri ai passanti in giro per Roma. Ma bisogna inventarsi altro per rivitalizzare quella fascia oraria, ammesso che sia possibile.