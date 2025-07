Discovery insoddisfatta di Amadeus. Spunta una clamorosa ipotesi per il futuro

Ascolti deludenti, aspettative non soddisfatte, il richiamo di "casa". Il primo anno di Amadeus al Nove non è andato come previsto, anzi: l'operazione di fare migrare i telespettatori Rai sul canale targato Discovery è fallita da ogni punto di vista. E i dati dei programmi condotti dall'ex deus ex machina di Sanremo non lasciano grandi margini di interpretazione: chiusura anticipata per "Chissà chi è", share basso per "Like a Star", idem per il nuovo format "The Cage – Prendi e scappa”. Meglio il ritorno de "La Corrida", ma non è arrivata la svolta desiderata.

Le qualità e lo spessore di Amadeus sono fattori incontrovertibili, ma l'avventura al Nove non sta funzionando per diversi motivi, nonostante i clamorosi trionfi ottenuti su Rai 1 tra il Festival di Sanremo e il boom di "Affari tuoi". Discovery non sarebbe soddisfatta, così come il conduttore, secondo i rumors che circolano in questi giorni. E attenzione alle voci clamorose, a partire dal possibile ritorno del conduttore in Rai.

Secondo quanto riportato dall'Espresso, non si tratta solo di una banale suggestione. Un segnale è arrivato dall'esperienza a Mediaset come giudice di "Amici": Amadeus ha voglia di grande pubblico. E i pontieri sarebbero già al lavoro per concretizzare il ritorno in viale Mazzini. In prima fila Rosario Fiorello, che in più di un'occasione si è soffermato sull'avventura di "Ama" al Nove. Recentemente, nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram, lo showman siciliano si è rivolto così all'amico tra serio e faceto: “Ama, non sta bene sul Nove. Tu in Rai eri a casa. Ma guarda come ti sta la Rai!”.

Poi ha cominciato a parlare di un possibile ritorno in Rai: "Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. ‘Caso mai Amadeus…'. Mi hanno detto ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte'. Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai".