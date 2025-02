Domenica in, boom di ascolti per l'Edizione sanremese

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo il Festival ha raggiunto numeri stellari di gradimento ed audience, anche tutte le altre trasmissioni, legate in qualche modo all'evento, hanno avuto importanti indici di gradimento da parte del pubblico.

Domenica In

In particolare, la puntata di ieri, 16 febbraio, di Domenica in che conclude la settimana del Festival e che è andata in onda in via eccezionale dalle ore 14,00 alle ore 19.55 e ha visto i 29 cantanti in gara esibirsi, ha registrati ascolti stellari. Mara Venier ha conquistato la domenica con picchi di share 47,9% e oltre sei milioni di telespettatori (6.065.776) nel momento di massimo ascolto, in cui erano sul palco Giorgia e il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “tuttologo di Sanremo”.

Nell'appuntamento di ieri che è andata in onda dal Teatro Ariston, “Domenica In” ha registrato una media del 37.7% di share (+1.1% rispetto al 2024) e una platea di 5 milioni 375mila e 86 telespettatori.

La soddisfazione del direttore

Grande soddisfazione per il direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone: " Con 'Domenica In' si chiude una settimana di ascolti incredibili per tutto l’Intrattenimento Day Time e anche Mara, con questo share, ha superato l'insuperabile. Tutti i nostri programmi hanno raggiunto numeri che sembravano irraggiungibili, oltre le più rosee aspettative. Questo grazie anche ad un lavoro di squadra, che con professionalità e voglia di intrattenere, ha permesso alle nostre trasmissioni di fare del Festival un racconto popolare appassionante, colorato, rispettoso di tutta la musica rappresentata e di tutti i suoi protagonisti ".

Gli atri ascolti della giornata

Nella stessa fascia oraria, Amici di Maria De Filippi arriva a 2.178.000 spettatori (15.9%) mentre Verissimo soffre della settimana sanremese e cala a 1.472.000 spettatori (11.7%) nella prima parte, 1.549.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte e 1.452.000 spettatori (9.

9%) nella terza parte . Nella puntata precedente Silvia Toffanin aveva chiuso con 2.356.000 spettatori (19.9%) nella prima parte, 2.554.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte e 2.570.000 spettatori (18.3%) nella terza parte.