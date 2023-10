"Una broncoscopia..": Mara Venier e la foto del marito in sedia a rotelle. Cosa è successo

Ore di grande preoccupazione tra i fan di Mara Venier per le condizioni di salute del marito, Nicola Carraro. Nelle ultime ore, infatti, la conduttrice di Domenica In aveva diffuso uno scatto su Instagram che ha subito allarmato i suoi follower. In particolare, il marito era in ospedale su una sedia a rotelle.

La foto che ha allarmato i fan

Ad alimentare i dubbi, le mosse social di “zia Mara” che prima ha pubblicato lo scatto e poi l’ha rimosso. Tuttavia, dopo qualche ora, ha deciso di condividere nuovamente l’immagine, aggiornando i suoi fan e cercando di rassicurarli. Nella foto in questione, il marito Nicola era su una sedia a rotelle di spalle, con un telefonino in mano, in videochiamata con il nipotino Claudio (figlio di Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier). A spingere la carrozzina sembrerebbe proprio essere la padrona del salotto della domenica di Rai Uno.

Il messaggio di "zia Mara"

Il giallo è stato risolto nel giro di poche ore e a fare chiarezza sono stati i diretti interessati. Infatti, Mara ha deciso di pubblicare lo scatto, accompagnandolo con una didascalia: “Tutto bene … Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre…” . Subito dopo è arrivato anche il commento dell’imprenditore che ha spiegato il motivo per cui si trovava in ospedale su una sedia a rotelle: “Una broncoscopia andata bene” . A quanto pare, dunque, il marito della Venier si è sottoposto ad un controllo di routine, poi conclusosi per il meglio. Naturalmente, il post della conduttrice è stato subito inondato da like e commenti; tra questi, moltissimi personaggi dello spettacolo hanno voluto dare il loro sostegno, facendo sentire la propria vicinanza: da Lorenzo Jovanotti – che ha reagito con un cuore - a Raoul Bova, Carolyn Smith, Patty Pravo, Alberto Matano, Sandra Milo, Stefania Orlando e Alba Parietti.

