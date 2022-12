"Di basso livello...". Romita insulta, la Bruganelli sbotta: "Vigliacco"

Il giudizio, che Attilio Romita ha espresso nell'ultima diretta del Grande fratello vip su Sarah Altobello, ha scatenato una brutta polemica fuori e dentro la casa di Cinecittà. Il giornalista ha utilizzato parole poco lusinghiere durante un confessionale e quando il video è stato mandato in onda sui social e in Casa Romita è stato duramente criticato.

Eppure nel reality sembrava che tra Sarah e Attilio fosse nata una certa complicità, tanto che nel corso della diretta di sabato scorso la compagna del giornalista si era detta sdegnata delle confidenze e dell'intimità tra il suo fidanzato e la showgirl barese. Romita sembrava interessato alle attenzioni della Altobello, ma durante un confessionale - alla domanda del Grande fratello se Serah potesse essere una compagna ideale per lui - Attilio ha fatto dichiarazioni decisamente pesanti: "Non mi potrei permettere di andare in giro a cena con le persone che frequento abitualmente, anche per lavoro, con una compagna così fru fru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e una capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah, penso che finiremmo male ".

Le parole di Romita sono apparse, a tutti gli effetti, un'offesa e Patrizia lo ha immediatamente sottolineato: " Questa è una cosa che offende tutte le donne. Sarah non se lo merita". Attilio ha provato a discolparsi, sostenendo di essere stato frainteso ma Alfonso Signorini lo ha messo davanti all'evidenza: "No, tu l'hai definita di basso livello, il senso era quello. Potevi dire che non sarebbe potuta essere la tua compagna e punto, non tutte quelle cose" . E anche Edoardo Tavassi e Donnamaria hanno definito le paroledi Attilio classiste e sessiste.

Le lacrime di Sarah e l'ira della Bruganelli

Visibilmente colpita dalle dichiarazioni di Romita, la showgirl pugliese ha preso le distanze dal giornalista, dicendosi sconvolta dalle sue parole. " Non mi aspettavo questa osservazione sul mio conto. Non mi ritengo una persona fru fru, né leggera. Mi incapperò in quale termine, ma che vuoi che sia", ha detto Sarah cercando di trattenere le lacrime e poi si è rivolta verso Attilio: "Ma ti faccio così vergogna? Non si tratta una persona così, fai schifo ".