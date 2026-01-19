“Dovrebbe restituire otto milioni di euro”. Ranucci torna all'attacco di Barbareschi

Continua il botta e risposta al vetriolo tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi. Sette giorni dopo lo scontro a distanza, il giornalista ha trasformato “Report” in un ring per pareggiare i conti con l’artista che l’aveva accusato di evitarne accuratamente il nome per lanciare il suo programma ma di dare spazio invece al consulente Gian Gaetano Bellavia, “che mi sta spiando da due anni”.

Ranucci non l’ha presa bene. Prima un post al veleno su Facebook — un “indegno sproloquio” , il suo j’accuse — ieri l’idea di portare tutta la faccenda direttamente in puntata. Prima un servizio sui finanziamenti pubblici al Teatro Eliseo (di proprietà di Barbareschi), poi l’intervento in studio per chiarire la posizione: “Nessuno l'ha spiato, non c'è nulla di eversivo, solo la lettura dei bilanci del teatro Eliseo di cui lui è proprietario. E quello che emerge è che dovrebbe restituire otto milioni di euro”.

Riflettori accesi sulle somme elargite all’Eliseo tra il 2017 e il 2022: 13 milioni complessivi, di cui 8 grazie a un emendamento bipartisan per il centenario. Da qui la chiusa pungente di Ranucci: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro. Ora 'Allegro ma non troppo' può cominciare”. Una citazione che quantomeno ha rotto il tabù denunciato da Barbareschi: il nome del programma finora non era mai stato pronunciato.

Sette giorni prima l’attore aveva lamentato proprio questo silenzio, in una tirata dai toni diretti: “Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c'è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l'ho letto dal giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!”.

Il botta e risposta, ormai ben oltre i confini di una normale polemica televisiva, si è trascinato anche dopo l’ultima puntata di Report.

Barbareschi, stavolta con una punta di sarcasmo, ha ricambiato il favore: “Lo volevo dire a fine puntata ma lo dico ora, volevo ricordarvi che domenica prossima alle 9 c'è ‘Report’, con Sigfrido Ranucci nel caso non vi ricordiate il nome. Mi raccomando puntuali, l'offerta sulla rete resta, per tutta la settimana”. A giudicare dal tono, ildifficilmente si chiuderà qui.