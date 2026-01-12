"Fatica a dire il mio nome", "Indegno sproloquio". Scontro Barbareschi-Ranucci su Rai 3 su Bellavia

Screzi tra "vicini da casa" su Rai Tre la domenica sera. La prima serata del terzo canale della televisione pubblica, come da ormai molto tempo, è presidiata da Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, che inizia alle 20.30 circa e termina alle 23.15 circa. Subito dopo di lui va in onda in late show "Allegro ma non troppo", alla cui guida c'è Luca Barbareschi, che ieri, quando ha preso la linea da Ranucci, ha lamentato la scarsa cortesia ricevuta dal collega che gli ha passato la linea. Ranucci, infatti, avrebbe semplicemente detto " e l'offerta di Rai Tre continua... ", senza presentare il programma successivo, come solitamente si fa per galateo televisivo.

" Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c'è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l'ho letto sui giornali, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Watch out baby, watch out. Stai attento ", sono state le parole di Barbareschi. La vicenda a cui fa riferimento Barbareschi è quella nota di Gian Gaetano Bellavia e delle lista lista con una sfilza di nomi che è stata resa nota da il Giornale. A Barbareschi ha replicato a stretto giro proprio Ranucci, che ha utilizzato i suoi sociali per l'attacco al collega conduttore.

" Indegno sproloquio di Luca Barbareschi frutto di una campagna di fango esercitata dal il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier ", ha scritto il vicedirettore sul sul profilo Facebook, pubblicando la parte di video contestata. " A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente ", ha concluso Ranucci, che nella puntata di ieri non ha fatto alcun cenno al caso Bellavia. Intanto, è stata fissata per il 10 luglio, davanti all'undicesima penale del Tribunale di Milano, l'udienza predibattimentale, dopo la citazione diretta a giudizio da parte della pm Paola Biondolillo, per Valentina Varisco.

È l'ex collaboratrice di Bellavia accusata di aver copiato su hard disk esterni "" archiviati nel sistema "" dello studio del commercialista e consulente di pm e giudici e di Report.