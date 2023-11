Due eliminazioni, una maglia sospesa: le anticipazioni di Amici 2023

Oggi pomeriggio, giovedì 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 26 novembre alle 14 su Canale 5. Un appuntamento scoppiettante con tantissimi colpi di scena: due eliminazioni, una maglia sospesa e tantissime esibizioni. Come sempre, gli allievi della scuola più longeva della tv italiana si esibiranno a centro studio con performance di canto e di ballo, con un unico scopo, quello di difendere a tutti i costi la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale.

Due eliminazioni ed una maglia sospesa

Stando alle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, sarebbero due gli allievi eliminati definitivamente dal talent: la cantante Stella – allieva di Anna Pettinelli – e la ballerina Chiara (allieva di Emanuel Lo). Quest’ultima avrebbe perso la sfida con Lucia; Stella, invece, avrebbe avuto la peggio contro Martina. Sfida congelata per Nicholas, il ballerino di Raimondo Todaro spesso al centro delle polemiche.

Sospensione in arrivo per Holden, cantante di Rudy Zerbi. Il motivo? Provvedimento disciplinare a causa della mancata pulizia della casetta. Buone notizie, al contrario, per Simone, al quale Emanuel Lo dopo diverse settimane avrebbe finalmente riconsegnato la maglia. Matthew, purtroppo, si sarebbe assentato a causa di un importante lutto familiare. Così, riporta Amici News: “Oggi è venuta a mancare sua nonna”.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

A vincere la gara di canto sarebbe stata Mew, allieva di Lorella Cuccarini; ultimo in classifica, invece, sarebbe arrivato Holy Francisco (allievo di Anna Pettinelli). Per quanto riguarda la gara di ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Alessandra Celentano); al contrario, una ballerina di Raimondo Todaro, sarebbe arrivata all’ultima posizione: Gaia. E ancora, Gaia, Marisol e la nuova arrivata Lucia, sarebbero state protagoniste di una gara improvvisazione e a trionfare, aggiudicandosi così una borsa di studio a Chicago, sarebbe stata proprio Gaia.

Gli ospiti della decima puntata

Ospiti d’eccezione della decima puntata del pomeridiano: gli ex allievi di Amici, Gaia Gozzi e Luigi Strangis; direttamente da Tù sì que vales, l’iconico Giovannino. Garrison, Orietta Berti con Stash, Rebecca Bianchi e Nancy Berti sono stati chiamati, invece, per giudicare le diverse gare di ballo e di canto.