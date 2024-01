Due sfide e un'accesa discussione: le anticipazioni di Amici 2023

Giovedì pomeriggio, 11 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 14 gennaio alle 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento scoppiettante ricco di sfide, performance e tantissimi ospiti. Gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si sono esibiti a centro studio con performance di ballo e di canto con un unico obiettivo: difendere la loro maglia per proseguire la corsa verso il serale che, ormai, è sempre più vicino.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. A vincere la gara di canto sarebbe stata Martina, allieva di Anna Pettinelli; a guadagnare il primo posto in classifica in quella di ballo, invece, sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Celentano).

Al contrario, un ballerino di Raimondo Todaro sarebbe arrivato all’ultima posizione: Nicholas. L'allievo, a quanto pare, secondo Anbeta (giudice della gara di ballo), sarebbe stato “sporco” nell’esibizione. Per il canto, in fondo alla classifica sarebbe arrivata Lil Jolie (allieva di Rudy Zerbi).

Due sfide e i compiti per gli allievi

Nella puntata di domenica assisteremo anche a due sfide, quella di Kumo e Giovanni, entrambi arrivati ultimi nella prova giudicata in settimana da Marcello Sacchetta e dai professori che hanno preferito Dustin. Niente paura però, dal momento che, secondo le anticipazioni, entrambi avrebbero avuto la meglio, vincendo le sfide. E ancora, Mida, Petit, Malia e Ayle avrebbero avuto la possibilità di presentare i loro nuovi inediti.

Naturalmente, non sono mancati i canonici compiti per i ragazzi della scuola; in particolare, quello affidato dalla maestra Celentano a Nicholas da cui è scoppiata una grossa discussione che avrebbe anche finito per coinvolgere una signora del pubblico, intervenuta in difesa del ballerino. Infine, a proposito della notizia più discussa della settimana, l’uscita di Mew e Matthew dalla scuola, Maria De Filippi è stata alquanto lapidaria, limitandosi a ribadire che i due sono usciti per motivi personali.

Gli ospiti della quindicesima puntata

Ospiti d’eccezione della quindicesima puntata del pomeridiano: Arisa (che ha giudicato la gara di canto), Anbeta e Samantha Togni (giudici della gara di ballo). E ancora, in studio anche un ex volto del talent, il cantante tenore Alberto Urso e il giovane Matteo Romano.