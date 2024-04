D'Urso, il cantante che la offese, amori e figlia. Le anticipazioni su Antonella Clerici a Belve

A Belve Antonella Clerici si mostrerà in modo assai diverso da come il pubblico è abituato a vederla nell'orario di pranzo nel suo programma E' sempre mezzogiorno. Come Francesca Fagnani e il suo format richiedono, la conduttrice tirerà fuori gli artigli e si toglierà diversi sassolini rimasti nelle scarpe in questi ultimi anni. Lo si intuisce dalle anticipazioni emerse nelle scorse ore. Frammenti dell'intervista integrale che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai2.

Festival di Sanremo 2025

Tra i temi affrontati nella lunga chiacchierata con la Fagnani, Antonella Clerici è tornata su Sanremo 2025. Negli scorsi giorni era circolata la voce che la conduttrice avesse rifiutato la conduzione del prossimo Festival in coppia con un collega. Ma a Belve la Clerici ha dichiarato che nessuna offerta è pervenuta al suo agente: " Non me l'ha chiesto nessuno". A quel punto la padrona di casa ha insistito: "Il fatto che non l'hanno sondata ancora, le dispiace?". E la conduttrice si è tolta il primo sassolino dalla scarpa: "Rientra un po’ nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente… peggio per loro!".

La D'Urso e il tradimento del suo ex

Parlando dei rapporti con i colleghi, Francesca Fagnani ha provocato la sua ospite: "Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno". E Antonella Clerici non si è risparmiata, facendo il nome di Barbara D’Urso. Il motivo è legato al momento in cui lei e il suo ex compagno, Eddy, si lasciarono per un tradimento dell'uomo. "Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: 'Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy Martens'. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega", ha raccontato la Clerici.

La verità sul cantante che disse "Sa di sugo"

Nella lunga intervista Antonella ha parlato anche di sua figlia Maelle, e del suo attuale compagno, Vittorio Garrone, ma i toni sono tornati ad accendersi quando la Fagnani è tornata sull'episodio legato al suo Sanremo, nel 2010. Anni fa la conduttrice rivelò che un cantante, del quale non volle fare il nome, si era rifiutato di partecipare al Festival perché lo conduceva lei. "Antonella Clerici sa troppo di sugo", si sarebbe giustificato l'artista. Il nome del cantante verrà fatto a Belve stasera. "A me l'hanno riferito.