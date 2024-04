"Mai fatto la escort?". Francesca Fagnani spiazza Lory Del Santo a Belve

Tris di donne nello studio di Francesca Fagnani. Nella puntata di Belve, che andrà in onda questa sera su Rai2, saranno protagoniste Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory Del Santo. Le prime anticipazioni delle interviste sono uscite sui canali social della trasmissione e riguardano in particolar modo Lory Del Santo. L'attrice e regista veronese ha risposto alle domande pungenti della padrona di casa senza filtri, ripercorrendo i momenti più toccanti della sua vita - dalla perdita dei figli al carcere - e il risultato è stata una chiacchierata con molti momenti imbarazzanti e rivelazioni inattese.

La storia con l'avvocato Agnelli

Nello studio di Belve Lory Del Santo ha parlato anche dei suoi amori: da Eric Clapton a George Harrison, dalla relazione con Marco Cucolo alla storia con Gianni Agnelli. " Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto", ha dichiarato in puntata l'attrice, che lo scorso settembre ha festeggiato 65 anni. " Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare… Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti", ha proseguito Lory parlando della frequentazione con l'avvocato Agnelli durata circa due anni. Alla base della loro storia, secondo quanto rivelato dall'attrice, c'era anche altro oltre all'alchimia: " Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire: 'Dai ce la farai!'". Una frase che ha scatenato la domanda pungente di Francesca Fagnani: "Lei diceva 'dai ce la farai' a Gianni Agnelli?". E Lory Del Santo ha confermato: "Certo, mi amava anche per questo" .

I soldi e la domanda scomoda