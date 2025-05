"Entra oggi". Il pentastellato Giarrusso sbarca all'Isola dopo l'infortunio: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pentastellato Dino Giarrusso è pronto a sbarcare all'Isola dei Famosi dopo aver mancato la prima puntata a seguito di un infortunio, come riferito dalla conduttrice. " All’appello mancano due naufraghi…Uno di loro è Dino Giarrusso, che ha avuto un infortunio ", ha dichiarato la conduttrice, senza entrare nel merito della vicenda ma sottolineando che " ha avuto un piccolo infortunio, niente di grave…Tuttavia stasera non può sbarcare in Honduras ". Il suo arrivo a Cayo Cochinos è atteso per questa sera, durante la seconda puntata in diretta, a dimostrazione che, dopo tutto, non l'infortunio è stato contenuto.

Non è stato rivelato de Giarrusso arriverà a Cayo Cochinos con il classico lancio dall'elicottero o se sbarcherà da un motoscafo ma viste le condizioni è più probabile la seconda ipotesi. Per un concorrente che entra, uno è quasi vicino all'uscita. Si tratta di Angelo Famao, che in settimana ha espresso la volontà di lasciare il gioco: " Mi sento confuso, non sono lucido perché non mangio e non dormo da giorni ". Probabilmente la decisione definitiva verrà rivelata nella puntata di stasera, durante la quale verrà effettuata anche la prima eliminazione. Il televoto è stato impostato su "chi vuoi salvare" e al giudizio del pubblico ci sono: Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly Tommasini.

Sulla partecipazione di Giarrusso si è espresso anche Mario Adinolfi, notoriamente all'opposto in merito alle idee politiche del pentastellato, sostenendo che " su tante cose la pensiamo in maniera totalmente diversa…Ci siamo scornati in più occasioni…Ma devo dire che io apprezzo tanto il coraggio che hai dimostrato accettando di partecipare all’Isola…Non era per niente scontato ". Ma ci sarà spazio anche per quello che è stato definito "accendinogate": nella Playa dei Giovani, infatti, sarebbe stato utilizzato un accendino per accendere il fuoco, che era stato precedentemente nascosto sotto la sabbia.

Oltre alla violazione del comportamento si è innescato un rischio ambientale a causa del vento che ha iniziato a soffiare, trasformando una bravata da reality in un rischio per i concorrenti. È dovuta intervenire la produzione per spegnere il fuoco e ritirare l'accendino.