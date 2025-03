"È esplosa in lacrime". Il retroscena choc e la lite: cosa è successo dopo la puntata del Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

L'esclusa eccellente della semifinale del Grande fratello è Shaila Gatta. La concorrente, che fino a qualche giorno fa si diceva sicura di meritare più di altri la finalissima, è stata eliminata dal pubblico a pochi passi dalla conclusione del reality. È stato uno scontro diretto con una delle concorrenti con le quali ha avuto meno rapporti durante l'edizione, Helena Prestes, che invece è arrivata alla finalissima. " Sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero ", ha dichiarato la concorrente, le cui parole sembrano un po' quelle della volpe che non arriva all'uva e dice che è rancida.

" Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono libera dopo sei mesi e mezzo, vado dalla mia famiglia e tifo per Lollo ", ha detto una volta eliminata dal gioco, evidentemente indispettita dalla decisione del pubblico. Il "suo" Lollo, Lorenzo Spolverato, è stato il primo finalista di questa edizione e con lui nel corso delle settimane si sono registrati scontri accesi e talvolta verbalmente violenti, con anche scatti d'ira da parte di Spolverato. Ora tutti aspettano la sua uscita per capire se tra loro potrà esserci un futuro, anche se in molti faticano a crederci. Indiscrezioni social provenienti da Deianira Marzano riferiscono di una Shaila particolarmente nervosa alla sua uscita, colta anche da un crollo emotivo certamente comprensibile dopo 6 mesi e mezzo di "reclusione" e una eliminazione a una settimana dal termine del programma.

Marzano sostiene di aver sentito una persona che lavora in produzione e che questa le avrebbe riferito che " Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto ". Inoltre, pare che Shaila abbia avuto una litigata con Stefania Orlando, eliminata nelle scorse puntate.

Ora si aspetta che il programma finisca per capire se tra i concorrenti ci saranno delle "rese dei conti" finali o se ci saranno riapacificazione inattese. Intanto, con lo sbarco alla finalissima, Helena è diventata la favorita per la vittoria.