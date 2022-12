"Perché la conoscono?". La Mercoledì dance al Gf vip, scoppia la polemica

Se da una parte la Mercoledì Dance è un fenomeno virale, dall'altra è al centro di una singolare polemica legata al Grande fratello vip. All'occhio attento dei telespettatori del reality di Canale 5 non è sfuggito il balletto, che alcuni concorrenti hanno riproposto nelle scorse ore sulla scia della danza di Jenna Ortega nella serie di Tim Burton. Ma come è possibile che i vipponi conoscano una delle scene cult di "Mercoledì" se sono reclusi nella casa del Grande fratello vip da ormai tre mesi?

Se lo sono chiesti in tantissimi e sui social network il quesito ha scatenato non poche polemiche e qualcuno ha ipotizzato che i gieffini non siano realmente isolati da ciò che succede all'esterno. In realtà i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Rispetto alle edizioni più vecchie, dove i concorrenti entravano tutti all'inizio del gioco, nelle ultime edizione si è assistito a un ingresso scaglionato nel tempo. I nuovi concorrenti entrati dopo settembre hanno dunque portato novità e informazioni dall'esterno, cosa non vietata dal regolamento.

La challenge della Mercoledì Dance è diventata un vero e proprio fenomeno virale, tanto da contagiare anche Alfonso Signorini e Giulia Salemi, i quali hanno voluto cimentarsi nella danza prima su Instagram e poi nell'ultima diretta del programma. Ma i concorrenti non hanno potuto vedere l'esibizione del conduttore e dell'opinionista. Daniele Del Moro e altri gieffini si sono comunque cimentati nella danza, riproponendo movenze e passi precisi, alimentando così la perplessità dei telespettatori.

A insegnare il balletto ai concorrenti è stata in realtà Ginevra Lamborghini, che è rientrata nella casa di Cinecittà lunedì scorso per rimanere come ospite una settimana. L'ereditiera ha coinvolto i compagni nella challenge per passare qualche ora all'insegna della spensieratezza e ha insegnato a Daniele e ad Attilio Romita i passi principali del balletto. E la polemica si è sgonfiata nel giro di pochissimo tempo.