"Mio papà faceva giochini per scoprire se ero gay": il racconto choc di Casalino

Figlio di genitori immigrati in Germania con la mamma commessa e il padre operaio, il responsabile comunicazione dei Cinque Stelle, Rocco Casalino, durante una lunga intervista all'interno del programma Belve, su Rai Due, ha raccontato la sua infanzia difficile a causa soprattutto dei rapporti con il padre che non accettava la sua omossesualità.

I "tentativi" del padre

Alle domande incalzanti della conduttrice, Francesca Fagnani, il pentastellato ha dichiarato di non somigliare assolutamente al papà "e questa cosa per lui era un problema ". Casalino ha raccontato che il padre " faceva continuamente dei tentativi, dei trucchetti, una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo che se lo avessi ammesso sarebbe stato peggio. Io ero sicuro che avrei avuto la vita impossibile" . Anche a causa di questo blocco, la consapevolezza di essere gay " per me è arrivata molto tardi, ho fatto molta fatica ad accettarmi ".

Affermazioni molto forti quelle del 50enne che ha svelato che fino ai 35 anni aveva una ragazza " con cui facevo regolarmente sesso e a un certo punto mi piaceva anche e mi ero convinto che la mia omosessualità fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale": ha detto di aver "insistito" con tutte le sue forze per essere etero anche per il desiderio di avere dei figli. " Ho fatto sesso con centinaia di donne. Sembra strano? Anche a me. Faccio fatica ma un tempo riuscivo ".

La violenza in famiglia

Ma il padre, oltre a non accettare la sessualità del figlio, era solito essere violento con la sua famiglia tant'è che Casalino ha parlato di " violenza generale " subìta da piccolo. Da qui, ha lanciato il messaggio che "tutti i padri violenti prima o poi pagheranno un prezzo, che è l'odio vero da parte dei figli" . Rocco Casalino si è commosso pensando agli odori della casa d'infanzia misti alla paura per il padre e il dolore per quanto capitava alla madre. " Ricordo ogni secondo e non si riesce poi a perdonare ", sono state le sue parole.

Le confessioni private