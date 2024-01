"Fanno pena": cosa rivela il fuori onda di Bianca Berlinguer

Da Striscia la notizia un altro fuori onda registrato in una trasmissione Mediaset e mandato in onda nel telegiornale satirico di Canale5, destinato a far parlare. Questa volta, la protagonista è Bianca Berlinguer, passata quest'estate dalla Rai a Mediaset e conduttrice di due programmi su Rete4, un quotidiano e un primtime, entrambi dedicati all'informazione politica e di attualità. La conduttrice è diventata uno dei pilastri della rete Mediaset dedicata agli approfondimenti, garantendo buoni ascolti all'azienda e ripagando così la fiducia che le è stata accordata al suo passaggio all'emittente privata.

Tuttavia, nel fuori onda registrato dalle telecamere e dai microfoni del telegiornale di Antonio Ricci tra la messa in onda dei due programmi, Berlinguer si mostra piuttosto nervosa. Nel suo mirino sono finiti i giornalisti della sua redazione, a suo dire colpevoli di realizzare servizi non all'altezza delle aspettative. " I pezzi fanno pena… proprio pena, E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti. Non c’era un pezzo decente ", si sente dire alla giornalista in un momento di sfogo. Il fuori onda di Striscia la notizia è stato registrato in una pausa della diretta, tipologia di trasmissione che sottopone il conduttore a uno stress emotivo non indifferente. " Domani fateli venire, perché glielo devo dire, i pezzi così fanno pena ragazzi... Mi dispiace... L'impegno eh ma se è tutto sbagliato... ", dice ancora la conduttrice.

Da lunedì 8 gennaio, Bianca Berlinguer è alla guida di "Prima di domani", programma che va in onda nel prestigioso slot a cavallo delle 21 e che sostituisce lo storico titolo "Stasera Italia", condotto fino alla scorsa stagione da Barbara Palombelli e poi, in alternanza fino a dicembre, da Nicola Porro e Augusto Minzolini. Molti degli elementi della squadra del quotidiano di Berlinguer si trovano anche nella squadra del settimanale ed è a loro che la conduttrice si è rivolta nella sua invettiva, comunque piuttosto pacata e senza eccessi, lamentando un lavoro giornalistico non all'altezza di ciò che lei considera accettabile per il tipo di programma.