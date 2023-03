I vip tornano sui banchi di scuola: arriva la nuova stagione di Back to school

Tutto pronto per la seconda stagione di “Back to school”, il fortunato programma targato Mediaset. La nuova edizione dello show tra scuola e spettacolo farà il suo esordio prossimamente in prima serata su Italia 1 e non mancheranno le sorprese. La prima riguarda la conduzione: al timone ci sarà Federica Panicucci.

La seconda stagione di “Back to school”

Dopo il successo della prima edizione, “Back to school” farà rifare l’esame di quinta elementare a una classe d’eccezione: personaggi del mondo dello televisione, della musica e dello sport – i cosiddetti “Ripetenti” – saranno costretti a mettersi in gioco ed a tornare sui banchi di scuola. Una sfida impegnativa, che potrebbe costare anche qualche figuraccia. I “Maestrini” – 13 bambini – proveranno a preparare al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame, mentre la Commissione – composta da cinque autentici maestri delle scuole elementari – sottoporrà i vip all’esame finale.

I “Ripetenti” potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva, ma non è tutto. All’interno dell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno presenti anche parenti e amici degli esaminandi. Un pubblico d’eccezione per studenti d’eccezione, pronto a gioire dei successi ma anche a reagire alle "figuracce" collezionate durante le performance.

Federica Panicucci alla conduzione

La prima stagione di “Back to school” è stata presentata da Nicola Savino, per la seconda stagione è stato indicato uno dei volti di punta di Mediaset. Federica Panicucci negli ultimi anni è stata una delle grandi protagoniste delle reti del Biscione, in particolare di Canale 5. Da “Mattino Cinque” a “Domenica Cinque”, passando per “Capodanno in Musica” e il “Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano”, si è confermata una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo. Dalla stagione 2021-2022 presenta insieme a Francesco Vecchi “Mattino Cinque News”, spin-off di “Mattino Cinque”, tra i prodotti più seguiti della rete. Ora per lei una nuova e stimolante avventura, questa volta su Italia 1: “Back to school” sta per tornare.