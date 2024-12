Federica Pellegrini: "Sono fiera di me, sono arrivata fino alla fine nonostante gli intoppi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Adrenalitica, felice, sorridente e orgogliosa. Non ci sono aggettivi migliori per descrivere la leggendaria nuotatrice italiana Federica Pellegrini che ieri, sabato 21 dicembre, insieme al campione e maestro di ballo Pasquale La Rocca ha raggiunto il secondo posto sul podio nella finalissima dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. L’abbiamo incontrata durante i festeggiamenti di fine produzione e, nonostante la stanchezza e l’ora piuttosto tarda ha commentato con noi il suo percorso tracciando una sorta di bilancio.

“Sono strafelice, col mio percorso è già stato un miracolo arrivare al ring finale. Ce l’abbiamo comunque fatta, ce la siamo comunque giocata fino in fondo; tecnicamente devo dire che Bianca Guaccero e Giovanni Pernice erano abbastanza imbattibili per quanto mi riguarda, quindi è giusto così…” afferma l’atleta. La “Divina”, così viene soprannominata la ex campionessa di nuoto, ha dimostrato grinta, tenacia, metodo, e capacità di sorprendere il pubblico e la giuria con esibizioni di alto livello. Ma anche di essere riuscita ad essere molto versatile in una disciplina a lei completamente sconosciuta e considerando anche i cambiamenti dei maestri di ballo che si sono avvicendati (per vari motivi) al suo fianco durante le dodici puntate del programma del sabato sera di Raiuno, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Ricordiamo che per nove puntate il suo maestro è stato Angelo Madonia ( allontanato per una serie di motivi dalla trasmissione), per pochi giorni è subentrato Samuel Peron che, in seguito ad un infortunio, ha dovuto rinunciare ad affiancare la ex campionessa di nuoto.

Per le ultime tre puntate invece il maestro che ha seguito la Pellegrini è stato il super campione Pasquale La Rocca.

“E’ stato un po' difficile cambiare maestri perché ti porti dietro un po’ di strascico psicologico perché le cose non sono andate come avresti voluto, non è facile confrontarsi con una nuova metodologia di insegnamento però devo dire che sono molto fiera di me perché sono riuscita a fare un percorso fino alla fine anche con qualche intoppo di mezzo”. I dettagli dell’intervista a Federica Pellegrini nella videointervista esclusiva per il Giornale.