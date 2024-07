L'accusa di Daniela Martani dopo aver vinto la causa: "Fedez non ha pagato i miei avvocati"

Ascolta ora 00:00 00:00

I recenti problemi di salute e il difficile divorzio da Chiara Ferragni non bastavano a complicare le giornate di Fedez. Ci voleva l'ennesima polemica e ad alimentarla ci ha pensato Daniela Martani. Nelle scorse ore l'ex gieffina è tornata ad attaccare il rapper sul procedimento giudiziario che li vedeva contrapposti dal 2018. Il tribunale di Roma ha archiviato la denuncia per diffamazione a carico della Martani e con la vittoria in mano, l'ex gieffina sembrava avere ottenuto anche il pagamento delle spese legali da parte di Federico Lucia. A quanto pare, però, il cantante di Rozzano non avrebbe ancora ottemperato ai suoi doveri, ritardando il pagamento del conto.

La video-denuncia della Martani

L'accusa diretta e quanto mai infuocata è arrivata attraverso il profilo Instagram di Daniela Martani che, in un video pubblicato nelle scorse ore, ha denunciato l'accaduto. "Fedez a distanza da più di un mese dalla sentenza immediatamente esecutiva, che lo ha visto condannato alle spese legali dei miei avvocati nella causa intentata da lui nei miei confronti, non ha pagato ancora nulla", ha spiegato nel filmato social l'ex gieffina: "Sono scioccata, con tutti i soldi che ha, ha dovuto costringere i miei legali a mandargli un atto di precetto per il pagamento".

Di fatto la video-denuncia social della Martani ha scatenato un'accesa polemica sulla questione e qualcuno l’ha criticata, contestandole il fatto di volersi fare pubblicità utilizzando il nome del rapper. "I tuoi avvocati possono agire in sede esecutiva che polemica è?", le ha scritto un utente sotto al post, così la Martani ha chiarito: "La polemica è che uno come lui pieno di soldi non sarebbe dovuto arrivare a farsi mandare un atto di precetto per ottenere un pagamento, non ha problemi economici che non sa dove reperire i soldi. È chiaro che sta mettendo in atto un comportamento sfinente". Poi l'attacco più diretto: "Dimostra ancora una volta di essere un bullo prepotente, non ti pago perché non posso ma perché non voglio. Allucinante".

Fedez fuori da Lol e Prime?

L'altra notizia delle ultime ore su Fedez riguarda invece la sua mancata presenza nei palinsesti di Prime. La quinta stagione del programma comico "Lol 5 - Chi ride è fuori" è stata annunciata per il 2025, ma il nome del rapper non è stato accostato al programma. Una stranezza visto che Federico Lucia è conduttore del format da ben quattro stagioni e è stato spesso protagonista delle presentazioni.

Nonostante i problemi personali e di salute vissuti dall'artista da gennaio in poi, il pubblico si aspettava che Fedez sarebbe tornato nella control room del format di successo di Amazon Prime, ma a quanto pare la sua presenza deve ancora essere confermata o smentita ufficialmente.