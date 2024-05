"Ferito e intristito". Lo sfogo di Damiano Carrara dopo la vittoria di Pechino Express

A pochi giorni dalla finale di Pechino Express, che ha visto trionfare i Pasticcieri, Damiano Carrara ha rotto il silenzio sui social, commentando la vittoria ottenuta in coppia con il fratello Massimiliano. Subito dopo la puntata conclusiva del reality, sul web i vincitori erano stati criticati per la loro condotta, accusati di essere stati cinici e addirittura "disonesti" pur di arrivare primi. Atteggiamento loro contestato anche da una delle protagoniste dell'ultima stagione, Maddalena Corvaglia, che in più di un'occasione, durante l'avventura in Oriente, aveva duramente criticato i due pasticcieri.

Il messaggio di Carrara sui social

I commenti negativi e le numerose critiche hanno colpito profondamente Carrara che si è sfogato sui social, dicendosi deluso e triste per i messaggi ricevuti. "Non avevo ancora scritto nulla dopo la finale di Pechino perché volevo prendermi un momento per dire la cosa più importante: GRAZIE", ha scritto Damiano su Instagram ringraziando autori, produzione e rete per il supporto e per l'occasione avuta di poter partecipare a uno dei programmi più di successo della tv privata. Dopo i ringraziamenti, però, lo chef si è lasciato andare a un lungo sfogo.

"Vorrei cogliere l'occasione per un momento di riflessione in merito a qualcosa che mi sono trovato a vivere in questi mesi: ho letto purtroppo commenti che, lasciatemelo dire, mi hanno ferito e intristito perché andavano oltre il gioco e oltre la gara", ha proseguito sul web Carrara, aggiungendo: "Certe parole, certi termini pesano, anche su chi ci è vicino, come la nostra famiglia, che ha sofferto in modo particolare. Forse da casa a volte ci si dimentica che, per quanto meraviglioso, è un programma tv, un gioco ed una gara con fini in ogni caso di beneficenza… ma soprattutto che dietro ai nostri telefoni ci sono le persone fatte di carne, anima e cuore".

"Non abbiamo mancato di rispetto a nessuno"

Nel lungo post affidato ai social Damiano Carrara ha parlato dell'esperienza vissuta accanto al fratello Massimiliano e delle persone incontrate durante il programma. Un'esperienza di vita prima che professionale: "Non abbiamo mai fatto del male e mancato di rispetto a nessuno, abbiamo sempre cercato di contraccambiare l'ospitalità ricevuta cucinando o dandoci da fare in casa delle tante persone conosciute che, dal Vietnam al Laos allo SriLanka, ci porteremo sempre dentro e che tuttora sentiamo quotidianamente e ci hanno mandato questi scatti stupendi. Abbiamo vissuto il viaggio a pieno, godendo della bellezza dei posti e dei momenti insieme agli altri concorrenti, anche se non si è potuto vedere tutto".

Carrara ha sottolineato che il suo post non è una giustificazione, né il tentativo di cercare, ma "semplicemente mi auguro sia spunto di riflessione per tutti e soprattutto possa servire per sensibilizzare sul tema dell’aggressività che talvolta si vive sul web".