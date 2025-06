Festival di "Sanremo"? Braccio di ferro tra Comune e Rai, ma via Mazzini attacca: "Lo faremo anche da un'altra parte"

Si torna a parlare del Festival di Sanremo e del suo futuro. Mesi fa, a seguito della delibera del Tar della Liguria, il Comune ha reso disponibile il bando per la trasmissione delle future edizioni della kermesse, mettendo quindi in discussione l'egemonia della Rai. Da lì si è aperta una vera e propria diatriba.

Il bando del Comune, che copre le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con possibilità di proroga di due anni), è stata una svolta in piena regola.

A distanza di mesi si è fatta sentire la voce della Rai, che ha voluto mettere in chiaro alcune cose. Il Teatro Ariston non farà più da sfondo al Festival? Non è importante. "Il Festival andrà in onda nel 2026, un po' in ritardo per la presenza delle Olimpiadi invernali. La macchina produttiva si è già messa in moto, attenderemo l'esito del bando con il Comune, ma deve essere chiara una cosa: la Rai farà il Festival" , ha dichiarato Giampaolo Rossi, Ad della Rai, nel corso della presentazione del nuovo palinsesto. "Noi pensiamo che sarà il Festival di Sanremo, ma se non sarà a Sanremo la Rai farà comunque il suo festival, perché può realizzare questo evento musicale ovunque" , ha aggiunto.

Le parole di Giampaolo Rossi suonano molto chiare. Sanremo o meno, la Rai farà un Festival. L'Ad passa poi a ricordare i meriti della televisione pubblica. "Senza la Rai non esisterebbe il festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo è il festival della Rai" . Non si tratta solo della storia della televisione e dello spettacolo. Dal punto di vista produttivo la Rai e il Festival solo strettamente legati. "Dobbiamo dirlo, è difficile che in Europa ci siano broadcaster che siano in grado di mettere in piedi uno show come quello che ogni anno mettiamo in piedi al teatro Ariston" , ha precisato.

A prescindere dal bando, dunque, la Rai si trova già al lavoro per preparare la prossima edizione.

"Attendiamo l'esito del bando e la risposta del Comune e siamo fiduciosi, ma la Rai farà un Festival anche se non dovesse essere a Sanremo"

C'è comunque fiducia per quanto riguarda la gestione della kermesse., ha concluso.