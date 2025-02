"Fidanzatevi, così mi libero". Al Grande fratello Zeudi spinge Javier da Helena

Ascolta ora 00:00 00:00

Il rientro di Helena Prestes nella casa del Grande fratello ha modificato tutti gli equilibri che si stavano formando dal momento della sua uscita. La concorrente brasiliana è stata fuori dalla casa per appena sette giorni ma molti concorrenti hanno esultato nel momento in cui è uscita, vista la sua personalità dirompente, che inevitabilmente accentra a sé le dinamiche della Casa, togliendo esposizione mediatica a tutti gli altri. Tuttavia, il ritorno di Helena inizialmente sembrava non dovesse incidere particolarmente sui rapporti tra i coinquilini, soprattutto in quelli che si stavano creando tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, che sembravano essere particolarmente vicini. Invece, con un colpo di scena meglio del miglior sceneggiatore, ecco che Helena è riuscita a riaprirsi una strada nelle simpatie di Javier (e non solo quelle).

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, la brasiliana e l'argentino hanno avuto un avvicinamento piuttosto intimo, nonostante nell'ultima settimana Zeudi e Javier sembravano aver trovato la propria dimensione. Qualcuno parla di "triangolo" amoroso tra loro anche se né Zeudi né Helena sembrano disposte a condividere Javier, costretto a questo punto a fare una scelta decisiva e definitiva. " Mi fa arrabbiare la mia indecisione ", ha detto il pallavolista argentino parlando con la brasiliana, rimproverandosi una sorta di doppiogiochismo che non gioverebbe a nessuno dei coinvolti. " Ti vuoi tutelare perché hai sofferto tanto che male c'è. Ti ricordi quanto mi sei stato vicino? Quando piangevo, avevo paura, ero debole, eri lì. Sei una persona stupenda ", ha cercato di rassicurarlo Helena, non senza un tornaconto personale, visto che la riconquista di Javier le permetterebbe di vincere la battaglia contro la sua "nemica" Zeudi.

Proprio quest'ultima, che non vuole in alcun modo essere parte di una liaison a tre, capendo come si stava evolvendo la situazione tra l'argentino e la brasiliana si è avvicinata a loro: " Tu provi qualcosa per lei, perché non vi mettete insieme così mi libero e mi distacco? ". Nessuna esitazione per Zeudi nell'esternare il suo pensiero. Un approccio che ha colto alla sprovvista Helena e Javier. La prima ha preferito allontanarsi, dicendo " non voglio fare questo gioco ". Il secondo, invece, che appare sempre più confuso, sembra però aver deciso: " Mi piace stare con lei, ma lo sai già.

Questa è una bella armonia, finché starò qui dentro voglio vivermi questa cosa così. Gliel'ho detto". Tuttavia, Javier non sembra pronto a una relazione esclusiva con Helena. Continuerà a tenere il piede in due scarpe?